Nepal'de başbakan ve eşi, öfkeli kalabalık tarafından evlerinden çıkarılıp linç edildi

Nepal'de başbakan ve eşi, öfkeli kalabalık tarafından evlerinden çıkarılıp linç edildi
Güncelleme:
Nepal'de başbakan ve eşi, öfkeli kalabalık tarafından evlerinden çıkarılıp linç edildi
Nepal'de sosyal medya yasağı sonrası başlayan protestolar kısa sürede büyük bir isyana dönüştü. Başkent Katmandu'da on binlerce genç sokağa döküldü, hükümet binaları ateşe verildi. Ülkenin eski başbakanı Sher Bahadur Deuba ve eşi Arzu Rana Deuba'nın evleri basıldı, çift sokakta darp edildi.

Nepal'de sosyal medya yasağı sonrası başlayan protestolar kısa sürede büyük bir isyana dönüştü. Başkent Katmandu'da on binlerce genç sokağa döküldü, hükümet binaları ateşe verildi ve olaylar giderek kontrolden çıktı.

En çarpıcı olay ise ülkenin eski başbakanı Sher Bahadur Deuba ve eşi Arzu Rana Deuba'nın evlerinin basılması oldu. Öfkeli kalabalık çifti evlerinden sürükleyerek sokakta darp etti. Görüntülerde Deuba'nın yüzünün kanlar içinde olduğu ve zorla götürüldüğü anlar yer aldı. Çift, daha sonra askerler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Mevcut Başbakan KP Sharma Oli'nin evi de ateşe verildi ve olayların ardından Oli istifa etmek zorunda kaldı. Maliye bakanı ise protestocular tarafından nehir kenarında soyularak aşağılandı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmaların fitilini, hükümetin Facebook, Instagram ve WhatsApp dahil 26 sosyal medya platformunu yasaklaması ateşledi. Yasak kısa süre sonra kaldırıldı ancak gençlerin öfkesi dinmedi. Polis, protestolara müdahale ederken 19 kişi hayatını kaybetti.

ASKER ŞEHRE İNDİ

Durum tamamen kontrolden çıkınca ordu Katmandu'ya indi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve helikopterlerle bazı bakanlar tahliye edildi. Şu an şehirde askerler yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Yorumlar (4)

Haber Yorumları7xh2jdwwpc:

iyi olmuş halkın özgürlüğünü elinden alırsan anana bile kayarlar

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

politikacilara acimiyorum. halk hic bir zaman bosuna sokaklara dokulmez.

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Darisi baska ülkelerin basina.

Haber YorumlarıAli:

hayvan herifler. kendikeri için çalışan insanlara ettiklerine bak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
