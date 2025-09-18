Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
ADL'nin raporuna göre Kuveyt, İsrail'e karşı en olumsuz tutuma sahip ülke oldu. Bu durumun arkasında, Kuveyt'in Filistin davasına verdiği güçlü destek, İsrail'i tanımaması, Gazze ve Kudüs konusundaki hassasiyeti ile kamuoyundaki yoğun tepki yatıyor. Körfez'de BAE ve Bahreyn İsrail'le ilişkileri normalleştirirken, Kuveyt "Filistin sorunu çözülmeden diplomasi olmaz" diyerek sert tavrını sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından dünya genelinde İsrail karşıtlığı tırmanışa geçti. Anti-Defamation League (ADL) tarafından yayımlanan "Küresel 100 Endeksi" raporuna göre, 103 ülkeden 58 bin yetişkinle yapılan anket, antisemitizmin en yoğun yaşandığı ülkeleri ortaya koydu.
ZİRVEDE KUVEYT VAR
3,6 milyon nüfusa sahip Kuveyt, 97 puanlık endeks skoru ile İsrail'e en çok nefret duyan ülke oldu. 188 milyonluk nüfusuyla Endonezya, 96 puanla ikinci sıraya yerleşti. Bahreyn ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.
SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN İLK 5'TE
Suudi Arabistan 92, Ürdün ise 91 endeks puanıyla İsrail karşıtlığında üst sıralarda yer aldı. BAE (91), Lübnan (86) ve Umman (94) da listenin üst basamaklarında bulunuyor.
MISIR VE TUNUS DA YÜKSEK ORANLARLA DİKKAT ÇEKİYOR
Mısır 84, Tunus 83, Libya 82 ve Cezayir 81 puanla ilk 15 ülke içinde yer aldı. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde İsrail karşıtlığının yüksek seyretmesi dikkat çekti. Türkiye ise 6. sırada yer aldı. Erkeklerde oran kadınlara göre daha yüksek çıkarken, 50 yaş üstü grupta İsrail karşıtlığının arttığı görüldü.
GAZZE SALDIRILARININ ETKİSİ
ADL raporunda, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail karşıtlığında belirleyici rol oynadığı vurgulandı. Uzmanlara göre özellikle 7 Ekim'den sonraki süreçte İsrail'e tepki, dünya genelinde hızlı bir yükselişe geçti.
İşte İsrail nefreti sıralaması;
- Kuveyt – 97 puan
- Endonezya – 96 puan
- Bahreyn – 95 puan
- Umman – 94 puan
- Suudi Arabistan – 92 puan
- Ürdün – 91 puan
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 91 puan
- Lübnan – 86 puan
- Mısır – 84 puan
- Tunus – 83 puan
- Libya – 82 puan
- Cezayir – 81 puan
- Türkiye – 79 puan
KUVEYT'İN NEFRETİNİN NEDENİ
1. Filistin Meselesi ve Dayanışma
- Kuveyt, kuruluşundan bu yana Filistin davasına güçlü destek veren ülkelerden biri oldu.
- 1967'deki Altı Gün Savaşı ve 1973 Yom Kippur Savaşı sonrasında İsrail'e karşı Arap ülkeleriyle birlikte hareket etti.
- Filistinlilere hem siyasi hem de mali destek verdi, onları iş gücü olarak ülkesinde barındırdı.
2. Diplomatik İlişki Yokluğu
- Kuveyt, İsrail'i hiçbir zaman resmen tanımadı.
- İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.
- İkili ticaret veya diplomatik temas tamamen kapalı durumda.
3. Gazze ve Kudüs Hassasiyeti
- Gazze'deki İsrail saldırıları ve Kudüs'teki gelişmeler, Kuveyt kamuoyunda çok güçlü tepkilere yol açıyor.
- Kuveyt, BM'de defalarca Filistin lehine kararların geçmesi için çaba gösterdi.
- Özellikle Gazze'deki sivil kayıplar, Kuveyt'in İsrail karşıtı tavrını daha da sertleştirdi.
4. Körfez Ülkeleriyle Farklı Duruş
- BAE ve Bahreyn 2020'de "İbrahim Anlaşmaları" ile İsrail'le ilişkileri normalleştirirken, Kuveyt bu sürece kesin bir şekilde karşı çıktı.
- "Filistin sorunu çözülmeden İsrail'le diplomasi kurulamaz" söylemini ısrarla sürdürüyor.
5. Toplumsal Algı ve Kamuoyu Baskısı
- Kuveyt toplumunda İsrail karşıtı bir konsensüs var.
- Medya, dini çevreler ve sivil toplum kuruluşları İsrail karşıtı söylemi sürekli canlı tutuyor.
- Bu toplumsal baskı, hükümetin İsrail'e karşı sert tutumunu destekliyor.