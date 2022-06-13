NATO: İsveç, Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar atıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in, ittifaka üyelik başvurusuyla ilgili olarak Türkiye'yle arasındaki sorunu çözmek için önemli adımlar attığını söyledi.

Jens Stoltenberg İsveç'in Türkiye'nin kaygılarını gidermek amacıyla "terörle mücadele yasalarını" değiştirmeye başladığını, silah ihracı için de yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğunu belirtti.

Stoltenburg bu açıklamayı, Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Magdalena Andersson da ülkesinin "terörle mücadele yasalarını" değiştirdiğini ve bu yasaları daha da sertleştirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Andersson: Terörle mücadeleye katkıda bulunmak istiyoruz

Andersson, "1 Temmuz'dan itibaren terörle mücadeleye ilişkin olarak daha güçlü yasal düzenlemelerimiz olacak. Terörle mücadeleye katkıda bulunmak istiyoruz. İsveç'in bu konudaki güçlü tavrına ilişkin herhangi bir soru işareti yok" dedi.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlamasının ve İsveç'le Finlandiya'nın başvurularının ardından bu iki ülkeyi mümkün olan en kısa sürede üye olarak görmek istiyor.

NATO zirvesi 28-29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.

Şu ana kadar NATO'da, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı çıkan tek ülke Türkiye.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı "terörle mücadeleye destek vermemekle" suçluyor ve iki ülkenin de PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor.

Ankara özellikle İsveç'in, "PKK'nın Suriye'deki kolu" olarak gördüğü YPG'ye askeri ekipman ve mali destek vermesinden rahatsız.

Türkiye ayrıca "PKK üyesi ya da Gülen yapılamasına mensup oldukları" gerekçesiyle İsveç'ten 21, Finlandiya'dan da 12 kişinin iadesini istiyor.