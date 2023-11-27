NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin bugün sona ermesi beklenirken NATO'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, "Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum" ifadesini kullandı. Bugün İsrail'e bir heyet gönderen Katar da ateşkesin uzatılması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma günü sabahı saat 08.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkeste son güne girilirken Katar'ın ardından bir talep de NATO'dan geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, " Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İLK TEKLİF KATAR'DAN GELDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.

NETANYAHU'DAN ATEŞKESİN UZATILMASINA YEŞİL IŞIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yaptığı açıklamada Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu ifade etmişti.

BİR ÇAĞRI DA NATO'DAN GELDİ

Katar'ın ardından Gazze'deki 4 günlük geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik bir talep de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamayla "Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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