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Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

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Deprembilimci Naci Görür, Irak'ın Elbil kentinde gerçekleşen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" dedi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan AFAD'ın 4.8 olarak kayıtlara geçtiği depremi, Kandilli Rasathanesi 5 olarak rapor etti.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari'de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Adaş lütfen şu masalları bırak artık! 1 yıldır 7 şiddetinde deprem olacak diyorsun. Sonuç ? Sadece sıfır.. Milleti boş yere korku algısı yaparak, daha meşhur olmaya gerek yok.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Allah korusun, Hakkari zaten fakir yalnızlığa terk edilmiş.. deprem de olursa, falan da gelmez, iyice çöküntüye gider..

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

falcı karıların yerini aldılar resmen, istanbulda olacak diyor maraşta oluyor, bir kerede tutturun, komedi resmen.

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Haber YorumlarıVeysel Taşkın:

uyarmadığı il yok.deprem olunca ben söylemiştim muhabbeti oluyor...

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Haber YorumlarıŞahin:

Her gün şurayı uyariyom burayı uyariyom felâket tellalı gibi devlet de en sonunda gel bakım şöyle sen diyecek az kaldı sağlam bir silkelensin aklı başında gelir

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

bu azgınlıkla yakındır bir şeyler, tv ler zina fışkırıyor, her yer her yanda, hiç tutar yanı kalmadı ülkenin.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

şu medyanın ne pazarlayacağı karılar biter ne de depremden anlarım diye çıkardıkları tipler, kaç tanesi deprem olacak diye bilemeden öldü gitti ama hemen yerine birini buluverir bu medya.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Zamanında da DEPREM DEDEM vardı rahmetli o da hiçbir şeyi bilemezdi anca televizyonlarda eserdi :)

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

cadı olmak için altına süpürge koyup uçmaya gerek yok bu tiplerde süpürgesiz uçan cadılar o şehirden bu şehre uçuyor zkik

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