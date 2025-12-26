Haberler

"Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi" dendi, gerçek çok başka çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir Noel ağacının yandığı anlar yer aldı. Olayın İngiltere'de gerçekleştiği ve yangının "Müslümanlar tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu" öne sürülürken gerçek çok kısa sürede anlaşıldı. 200 binden fazla görüntülenme alan videonun 25 Aralık 2024'te kaydedildiği ve Çin'in Chengdu şehrindeki Sanlı Plaza'da çıkan yangın sırasında alev alan 9 metrelik Noel ağacına ait olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de Müslümanlar tarafından ateşe verildiği iddia edilen bir Noel ağacına ait görüntüler kısa sürede büyük tartışma yarattı.

'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

200 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video sosyal medyada 200 binden fazla görüntüleme alırken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Ajansı'nın Teyit Hattı tarafından servis edilen bilgilere göre Aralık 2024 tarihinden beri dolaşımda olduğu anlaşılan videonun, Çin'de kaydedildiği öğrenildi.

"GÖRÜNTÜLER ÇİN'DE YANAN BİR NOEL AĞACINA AİT"

Haber kaynaklarında yapılan incelemede şu bilgilere ulaşıldı: "Çin'in Chengdu şehrindeki Sanlı Plaza'da sergilenen 9 metrelik Noel ağacı, 25 Aralık 2024'te alev aldı. Alışveriş merkezinin açık alanında çıkan yangın, çevredeki süslemelere de sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"MÜŞTERİLERDEN BİRİ AĞACA İZMARİT ATTI"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dev ağacın tamamen alevlere teslim olduğu ve yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Alışveriş yapanların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, bir müşterinin ağaca izmarit attığını tespit ettiklerini belirtti.

Ağacın içeriğindeki yoğun pamuk nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını vurgulayan yetkili 'İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor. Vatandaşlarımızı kamu güvenliği konusunda daha bilinçli olmaya ve sigara izmaritlerini rastgele atmamaya davet ediyoruz' dedi."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCasus:

Adı çıkmış 9 a, inmez 8 e!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tüm Noel ağaçları özellikle en uzun olanları bu yalan haberi çıkaran kişi veya kişilere hediyemiz olsun vazelin krem de yanında bulunsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! Kazandığı para akıllara zarar
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba