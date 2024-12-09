Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhaliflerin devirdiği rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında tespit edilen ancak hala ulaşılamayan 100 binden fazla tutsak görüntülendi. Haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışan muhalifler mahkumları kurtarmaya çalışıyor.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde devirdi.

GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"YER ALTI KAPILARININ KODLARINI VERİN"

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"100 BİNDEN FAZLA TUTUKLU KAMERADA GÖRÜNDÜ"

Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar. Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

SURİYELİLER YAKINLARINI GÖREBİLMEK İÇİN ORAYA KOŞTU

Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

3 BİN 500'DEN FAZLA TUTUKLUYU SERBEST BIRAKTILAR

Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"ÖLÜM KAMPINA DÖNÜŞTÜ"

İnsan hakları gruplarının 2022 raporunda, Sednaya'nın iç savaşın başlamasının ardından "fiilen bir ölüm kampına" dönüştüğü belirtiliyor. Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık
img

Yeraltına hapsedilen 100 bin tutsağı haritalarla arıyorlar
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Esadın değilde Bop projecilerin planı tıkı tıkır işliyor bakın sırada kim var iranı atlayıp projenin son ayagına geldiler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMh Sn:

Allah zalimin zulmü altında inim inim inleyenlerin ahını koymaz!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErt:

rakamlar sallamoski

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

Rusların Gulag gibi yerleri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.