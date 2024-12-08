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Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

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Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatan Suriye Milli Ordusu, yaklaşık 97 dakikada şehir merkezine girdi. SMO askerleri şehir merkezinde devriye atmaya başlarken, çok sayıda terörist de gözaltına alındı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde birçok kritik kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Dün akşam başkent Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarken nereye gittiği ise henüz netleşmedi.

ESAD, MÜNBİÇ'İ YPG'YE VERDİ

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Esad'ın giderayak terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktığı şehirlere de art arda operasyon yapılmaya devam ediyor.

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

MUHALİFLER MÜNBİÇ'İN MERKEZİNDE

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhaliflerin kritik şehrin yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. SMO, yaklaşık 97 dakikada şehrin tamamına yakınında kontrolü sağladı. SMO askerleri şehir merkezinde devriyeler atarken, çok sayıda terörist de gözaltına alındı.

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

ARAPLAR AYAKLANDI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

YAŞASIN TÜRKİYE AZERBAYCAN İSRAİL KARDEŞLİĞİ

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Haber YorumlarıSadık:

Teröristleri salmayın ,ya vurun yada hapise.serbest bırakırsanız Kobaniye giderler

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Muhalifler Esad'ın ordusunda çok sağlam ganimet ele geçirdi adamlar bir avuç direniş grubuydu artık tankları olan neredeyse bir orduya dönüştüler. Ancak sayıları yetersiz gelecektir Türkiye den takviye gitmesi lazım Suriye'nin yüz ölçümü büyük.

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Haber YorumlarıCEZA :

yakında suriyenin her tarafı temizlenecek inşallah

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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

tetorist gözaltina alınmadı sorgu için yerel haktır münbic fethedilmedi teslim ettiler 97 dk önce biz cıktık gelin olay bitti proje ve pilan bu hiç akıl etmezmisiniz catışma olmadan tek bir insan ölmeden ancak anlaşmayla olur devir teslim keşke hep böyle olsa insanlar ölmeden anlaşmak en güzel şeydir

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

CHP hdp sesiz çok üzgünler yasları kaç gün sürecek aceba

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