MSB: Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, İsrail-İran Savaşı'ndan Terörsüz Türkiye sürecine, Şam'da kiliseye yapılan saldırıdan Çelik Kubbe'ye kadar çok sayıda konuya ilişkin önemli mesajlar paylaştı.

"ÇELİK KUBBE'Yİ TÜM ÜLKEMİZE YAYMAYI PLANLIYORUZ"

Bakanlık kaynakları, "Savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Washington Anlaşmasının 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

"HAFTA BOYUNCA 199 KİŞİ YAKALANDI, 991 KİŞİ ENGELLENDİ"

Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 kişinin yakalandığını, 991 kişinin ise engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Suriye'deki harekat alanlarında sürdürülen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.

"FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Tuğamiral Aktürk, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise "Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edecektir." dedi.

NATO ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temasları hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, NATO'nun gündemindeki konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumuna Cumhurbaşkanımıza refakaten katılım sağlamış, NATO Savunma Bakanları için düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya Cumhurbaşkanı ile Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere katılmış, Savunma Kritik Hammadde Stoklarının Temini, Depolanması, Taşınması ve Yönetilmesi İçin Çok Uluslu İşbirliği Kapasitesinin Kurulması Projesi Niyet Mektubu ile Hollanda'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir niyet mektubunu imzalamış ve bazı müttefik ve ortaklık ülkelerin savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmiştir."

"İSRAİL-İRAN ATEŞKESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tuğamiral Aktürk, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara da değinerek, "İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASIYLA MÜMKÜN"

Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması için sürdürülebilir bir barış sürecinin başlatılmasının elzem olduğunu belirten Aktürk, "Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür." dedi.

"BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 1 TEMMUZ'DA GÜNCELLENECEK"

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının "Askeralma Kanunu" gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." diye konuştu.

"SAVUNMA HARCAMALARIMIZ YÜZDE 2'LİK HEDEF KRİTERİNİN ÜZERİNDE"

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında gündeme gelen NATO üyesi ülkelerin savunma harcamaları taahhütlerinde güncelleme yapılmasına ilişkin kararın sorulması üzerine kaynaklar, Türkiye'nin, savunma harcamaları taahhüdü kapsamında, halihazırda uygulanan yüzde 2'lik hedef kriterinin üzerinde olduğunu söyledi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZE YATIRIM YAPARAK KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ"

Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti:

"Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Washington Anlaşmasının 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, NATO Zirvesi sırasında Hollandalı mevkidaşı ile imzaladığı niyet beyanının kapsamına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Söz konusu niyet beyanı Lahey'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesi ile 24 Haziran'da imzalanmıştır. İki ülke Savunma Bakanları ve üst düzey görevlileri arasında karşılıklı ziyaretleri artırma, ilgili makamlar arasında savunma meseleleri üzerine müşterek danışmanlık, askeri politika görüşmeleri icra etme isteklerini beyan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE İRAN SAVAŞI

Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran'ın nükleer programına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır."

SURİYE'DE KİLİSEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISI

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları anlattı:

"Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir. DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye'ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle işbirliğine devam edeceğiz. Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye'yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz."

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin sorular üzerine ise, "Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.