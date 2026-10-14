Polis, İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirdi

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İRAN'DAN İstanbul Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından takibe alındı. İranlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen E.A (34) ve D.K (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti. Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

UYUŞTURUCUYU ÇİKOLATAYLA KAPLAMIŞLAR

İki yolcunun üst ve bagajlarında yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu. Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, diğeri erkek 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı