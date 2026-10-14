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Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

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Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Barbera Thornhill'i insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının başına getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Büyükelçisi olarak görevlendirilen Thornhill, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması ve ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uluslararası faaliyetleri yürütecek.

ABD'de Trump yönetimi, insan ticaretiyle mücadele politikalarını yürüten diplomatik kadroda yeni bir görevlendirmeye gitti.

Barbera Thornhill, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Büyükelçisi olarak göreve getirildi. Söz konusu makam, ABD'nin insan ticaretiyle mücadelede diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri açısından önem taşıyor.

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELEYİ KOORDİNE EDECEK

Thornhill'in görev yapacağı büyükelçilik makamı, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması ve suçluların adalet önüne çıkarılmasına yönelik uluslararası çabaların desteklenmesini kapsıyor.

Bu çerçevede ülkelerin insan ticaretiyle mücadele politikalarının değerlendirilmesi, ilgili kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ATAMA SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Beyaz Saray'ın resmi kayıtlarına göre Trump yönetimi, Thornhill'in adaylığını 11 Mayıs 2026'da Senatoya gönderdi. Thornhill, 25 Haziran'da Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı. Komite, 22 Temmuz'da Thornhill'in adaylığını 12'ye karşı 9 oyla olumlu değerlendirerek Senatoya iletti.

ÜLKELERİN İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE PERFORMANSI İZLENİYOR

Thornhill'in başına getirildiği birim, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı İnsan Ticareti Raporu'nun hazırlanmasında da önemli rol oynuyor.

Raporda ülkelerin zorla çalıştırma, cinsel sömürü ve diğer insan ticareti biçimleriyle mücadelede attığı adımlar değerlendiriliyor. Ülkelerin mağdurları koruma, suçluları yargılama ve insan ticaretini önleme konusundaki faaliyetleri inceleniyor.

Bu değerlendirmeler, ABD'nin diğer ülkelerle insan ticareti konusunda yürüttüğü diplomatik ilişkilerde önemli bir araç olarak kullanılıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Ofisi, yabancı hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve insan ticareti mağdurlarıyla iş birliği yaparak suçun önlenmesine yönelik politikalar geliştiriyor.

Thornhill'in üstlendiği makam, yalnızca ABD içindeki çalışmaları değil, dünya genelinde insan ticaretiyle mücadeleye yönelik diplomatik girişimleri de kapsıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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