Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilenirken şirketten yapılan yeni açıklamada "Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir" ifadeleri yer aldı.

"SKY NEWS BU SABAH CANLI YAYIN YAPAMADI"

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi. Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

"UÇUŞLAR GELİYOR GİDİYOR AMA GECİKMELER OLABİLİR"

Avustralya'nın başkenti Sydney'in havalimanı sözcüsü "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an "çevrimdışı". Alman Borsası ise işlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi. Amsterdam Schiphol Havalimanı Sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Berlin Havaalanı, X'te teknik bir arıza nedeniyle check-inlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi. İspanya'da ülkenin tüm havalimanlarında bir sorun yaşandığı bildirildi. İspanyol havalimanı işletmecisi, "En kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Bu arada operasyonlar manuel sistemlerle devam ediyor" dedi.