MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin egemenliği ve siyasi birliğini sağlamaya yönelik çabalarımız devam edecek. Komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MGK'NIN ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası 9 maddelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK"

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

"Terörsüz Türkiye" hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK ÇABALAR SÜRECEK"

Komşumuz Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Gazze'deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye'nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

"İRAN'IN HUZURU BÖLGE GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz'de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.

Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."