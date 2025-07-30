MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu

MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
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MGK sonrası 6 maddelik açıklamada
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleyeceğiz" denildi.

MGK sonrası yapılan 6 maddelik açıklamada, "Terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milli hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz." denildi.

MGK TOPLANTISI SONA ERDİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Zirvenin ardından yapılan 6 maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1)PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

2) Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde kat edilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

FETÖ İLE MÜCADELE

3) FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

SURİYE'DE YAŞANANLAR

4) Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir.

MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

5) İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askerî neticeleri değerlendirilmiş; hâlihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir.

MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

6) Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Terörsüz, fetösüz, ferah bir Türkiye için öncelikle AKP kapatılmalı

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

gerçek bu kardesim

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Haber YorumlarıYalnız kurt:

En sonunda öncekiler gibi kandırıldık demeyelim de

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Haber YorumlarıAlkurt:

Insallah Baris dolu terorsuz bir Turkiyemiz olur. Pek inancim yok, Buyuk Komutan Atatürk un dedigin gibi dahili ve harici düsman cok.

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Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Şu yaşananlar bundan beş on yıl öncesinde olsaydı bunların çoğu hakkında soruşturma açılırdı. O yüzden belki bugün terörsüz Türkiye başlığı altında konuşulanları konuşmaya cesaret bile edemezlerdi. Hatırlayın daha bir sene öncesine kadar TBMM'de Öcalan'a sayın demek kavga nedeniydi. Suç sayılıyordu. Bugün kurucu önder oldu. Nerden nereye Yazıklar olsun. Yuh olsun.

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Haber Yorumlarıwjq2tnwmm8:

inşallah

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