Malezya Kralı ve Kraliçesi kurt adam sendromu olan 2 yaşındaki kızı 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi

2 yaşındaki Adik Missclyen, nadir bir hastalık olan hipertrikozdan muzdarip. Tüylerle kaplı vücudu Malezya kralı ve kraliçesi tarafından sevgiyle karşılandı, ona "cennetten gelen çocuk" denildi. Bu nadir durum için şu ana kadar kesin bir tedavi bulunmuyor.

'Kurt Adam Sendromu' olarak adlandırılan ender bir hastalığı olan 2 yaşındaki bir kızın tüm vücudu tüylerle kaplandı.

Malezya kralı ve kraliçesi tarafından "cennetten gelen çocuk" olarak nitelendirildi.

Adı Adik Missclyen olan kız, vücudun herhangi bir yerinde aşırı tüylenmeyi içeren bir tür doğuştan hipertrikoz hastalığına sahiptir. Hipertrikoz, "Kurt Adam Sendromu" olarak da bilinir ve Orta Çağ'dan bu yana kaydedilen 100'den az vakadan daha az görülen son derece nadir bir durumdur. Adik ayrıca burun delikleri olmadan doğmuştur.

Ancak, bu kıllı çocuğun hastalığı, Güneydoğu Asya ülkesinin hükümdarı ve eşinin ilgisini çekti. . Olağanüstü kıllı bu çocuk ve ebeveynleri, Kral Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah ve kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tarafından kabul etti.

Kral ve kraliçesi Adik ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Adi'in babası Jimbai gururla ekledi: "Sultan Abdullah, Tunku Azizah ve çocukları, ailemizle buluşup Missclyen ile fotoğraf çektiklerinde beklemeye değerdi." "Kral ve Kraliçe ile tanışma şansımız olduğu için inanılmaz mutluyum."

Jimbai, yabancıların sık sık çocuğuna garip bakışlar attığını, hatta bazılarının ona "hayvan çocuk" dediğini söyledi. Başlangıçta bu durum onları çok üzdü ve strese soktu. Hastane kontrolleri dışında Adik'i kamusal alanlara getirmekten kaçındılar.

Neyse ki, küçük Adik'in "Kurt Adam"ı anımsatan rahatsızlığı sağlığını etkilemiyor, ancak aile düzenli kontroller için onu götürüyor, sadece emin olmak için.

Şu ana kadar hipertrikoz için bir tedavi bulunmuyor. Hastalar, sürekli olarak yeniden büyüyen tüyleri ağartma, tıraş etme, tüy alma, ağda, lazer ve diğer tüy alma yöntemleriyle kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.

Hipertrikoz'un yüksek profilli ilk vakası değil, hastalık doğuştan veya yetişkinlikte ortaya çıkabilen bir durumdur.

Bu durum, 19. ve 20. yüzyıllarda birçok sirk "freak"ini etkiledi ve özellikle yüzü yoğun ormanla kaplı olduğu için "ayı kadın" olarak bilinen Meksikalı sanatçı Julia Pastrana'yı etkiledi.

Daha yakın bir örnek olarak, birkaç yıl önce İspanya'da çocuklar, mide bulantısı için yanlışlıkla bir saç dökülmesi ilacı verildikten sonra vücutlarının her yerinde tüyler çıkardı.