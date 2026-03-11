Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler

İran füzelerine karşı Malatya'ya kurulacak Patriot savunma sistemi için hareketlilik başladı.

NATO'nun, Patriot hava savunma bataryasını Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladığı öğrenildi.

PATRİOTLAR GÖRÜNTÜLENDİ

NTV'nin edindiği bilgilere göre Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla Türkiye'ye taşınıyor. Birçok bileşenden oluşan batarya parça parça Malatya'ya sevk edilirken, Patriot sistemine ait bazı parçalar NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan tarafından görüntülendi.

MSB DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atarken Milli Savunma Bakanlığı da Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekilerek Türk hava sahasının korunmasına destek sağlamak amacıyla görevlendirilen bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırılacağı belirtilmişti. Sistemin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden getirileceği de kaydedilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." denildi.

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının sürdüğü süreçte Türk hava sahasına yönelen bazı füzeler imha edilmişti. 4 Mart 2026'da Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi havada imha edilirken, parçaları Hatay'a düşmüştü.

İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar sırasında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir Mahallesi'nde de havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları bir inşaat alanındaki boş araziye düşmüştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Aynı gün İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay üzerinden Türkiye'ye yönelen bir başka füze de NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici füzenin parçalarından biri Hatay'ın Dörtyol ilçesinde açık bir alana düşerken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepki ve endişeleri iletilmişti.