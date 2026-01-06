Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından New York'a getirilen Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında başlatılan dava kapsamında ilk kez mahkemeye çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarının yöneltildiği Maduro ve Flores'in duruşması, ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütüldü.

MADURO DURUŞMAYA KELEPÇELİ GETİRİLDİ

Mahkeme salonuna ayakları kelepçeli şekilde getirilen Nicolas Maduro'nun duruşma boyunca notlar aldığı belirtildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

CNN: FLORES'İN "GÖZLE GÖRÜLÜR YARALARI" VARDI

CNN'in aktardığına göre, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in kaçırılma sırasında oluştuğu bildirilen "gözle görülür yaraları" vardı. Aynı haberde, hem Maduro'nun hem de Flores'in mahkeme salonunda "metanetli" bir tavır sergilediği ifade edildi.

"VENEZUELA'NIN BAŞKANIYIM" DEDİ

Maduro'dan kimliğini açıklaması istendiğinde "Venezuela'nın başkanıyım" dedi ve konuşmaya başladı. Kendini "savaş esiri" olarak tanıtan Maduro'nun, evinden nasıl yakalandığını anlatmaya çalıştığı ancak yargıcın sözünü keserek yalnızca adını söylemesini istediği aktarıldı.

Maduro, mahkemede suçsuz olduğunu savunarak dürüst bir adam olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEKİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

CNN'in duruşma salonuna ilişkin gözlemlerinde, Maduro'nun konuşurken oldukça kendinden emin bir duruş sergilediği, parmak uçlarının masaya değdiği aktarıldı. Haberde, Cilia Flores'in ise ellerini neredeyse yumruk yaptığı, içine kapanık bir tavır sergilediği belirtildi.

SALONDAN ÇIKIŞTA PROTESTOYA TEK CÜMLELİK YANIT: ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANACAĞIM

Duruşmanın sonunda Maduro ve eşi mahkeme salonundan çıkarılırken bir protestocunun ayağa kalktığı ve "Maduro'ya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz" dediği aktarıldı. Maduro ise gökyüzünü işaret ederek "Özgürlüğümü kazanacağım" ifadelerini kullandı.