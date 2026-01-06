Haberler

Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyon sonrası New York'a kaçırılan Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıktı. Maduro suçlamaları reddederken Flores'in kaçırılma sırasında oluşan yaraları dikkat çekti. Öte yandan Madurobir protestocunun "Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz" sözlerine "Özgürlüğümü kazanacağım" yanıtını verdi.

  • Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyon sonrası New York'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıktı.
  • Davanın bir sonraki duruşması 17 Mart'ta yapılacak.
  • Maduro, mahkemede kendisini 'Venezuela'nın başkanı' ve 'savaş esiri' olarak tanıttı ve suçsuz olduğunu savundu.

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından New York'a getirilen Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında başlatılan dava kapsamında ilk kez mahkemeye çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarının yöneltildiği Maduro ve Flores'in duruşması, ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütüldü.

MADURO DURUŞMAYA KELEPÇELİ GETİRİLDİ

Mahkeme salonuna ayakları kelepçeli şekilde getirilen Nicolas Maduro'nun duruşma boyunca notlar aldığı belirtildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

CNN: FLORES'İN "GÖZLE GÖRÜLÜR YARALARI" VARDI

CNN'in aktardığına göre, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in kaçırılma sırasında oluştuğu bildirilen "gözle görülür yaraları" vardı. Aynı haberde, hem Maduro'nun hem de Flores'in mahkeme salonunda "metanetli" bir tavır sergilediği ifade edildi.

"VENEZUELA'NIN BAŞKANIYIM" DEDİ

Maduro'dan kimliğini açıklaması istendiğinde "Venezuela'nın başkanıyım" dedi ve konuşmaya başladı. Kendini "savaş esiri" olarak tanıtan Maduro'nun, evinden nasıl yakalandığını anlatmaya çalıştığı ancak yargıcın sözünü keserek yalnızca adını söylemesini istediği aktarıldı.

Maduro, mahkemede suçsuz olduğunu savunarak dürüst bir adam olduğunu söyledi.

Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

MAHKEMEDEKİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

CNN'in duruşma salonuna ilişkin gözlemlerinde, Maduro'nun konuşurken oldukça kendinden emin bir duruş sergilediği, parmak uçlarının masaya değdiği aktarıldı. Haberde, Cilia Flores'in ise ellerini neredeyse yumruk yaptığı, içine kapanık bir tavır sergilediği belirtildi.

SALONDAN ÇIKIŞTA PROTESTOYA TEK CÜMLELİK YANIT: ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANACAĞIM

Duruşmanın sonunda Maduro ve eşi mahkeme salonundan çıkarılırken bir protestocunun ayağa kalktığı ve "Maduro'ya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz" dediği aktarıldı. Maduro ise gökyüzünü işaret ederek "Özgürlüğümü kazanacağım" ifadelerini kullandı.

