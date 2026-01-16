Haberler

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Güncelleme:
Adana'da yaşanan bu trajik olay, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Youtuber Sergen Altunbaş, eşi evi terk ettikten sonra çocukları Ada ve Mert'i öldürüp, intihar etti. Olayın ardından çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile fotoğrafları kaldı.

  • Sergen Altunbaş, eşi evi terk ettikten sonra çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) tabancayla öldürdü ve ardından intihar etti.
  • Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi.
  • Sergen Altunbaş'ın akrabaları, olayın ardından onun lüks otomobilini ateşe verdi.

Adana' da Youtuber Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi. G.A., Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLİ ATEŞE VERİLDİ

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş'a ait lüks otomobili ateşe verdi.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü. Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü. Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.

KARNELERİ BOŞ SIRALARINA BIRAKILDI

Öte yandan babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert'in Altunbaş'ın karneleri, çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için ailelerin çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

alkol yasaklanmadikca huzur beklemeyin alkol bütün olayların ana sebebidir burda bazı şeytana hizmet edenler alkol ne alaka diyorlar çünkü alkol icenlerin aklı başında olmadığı sevgi merhamet saygı gibi insanı duygulari git gide körelliyor dinden uzaklaşıyorlar kalpleri şeytan yuvası haline geliyor ve şeytan onlarin hayatında egemenlik kurmaya başlıyor birkaç deneme sonunda işte böyle katliamları onlara yaptırıyor alkol sigaradan daha tehlikeli ve zararlıdır ama kimse dile bile getirmiyor çünkü şeytan aşırı bir şekilde cogu insan üzerine hukumdarligini kurmuş diyanetin bile

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYıl Al:

Kesinlikle alkol çok tehlikeli. Bence uyuşturucudan bile tehlikeli

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıBükücü:

Ufacık günahsız çocukların ne suçu vardı? Ne yapıyorsan git kendine yap ama çocuklara dokunma :(

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

ACİL OLARAK ÖNLEMLER ALINSIN İNTİHARLAR NEDEN ÇOGALDI NEDEN AİLE KATLİAMLARINA İNSANLAR GÖNELMEYE BAŞLADI BUNLARIN ARAŞTILMASI YAPILSIN TV LER DEKİ DİZİLER NEDEN OLUYOR SOSYAL MEDYA NEDEN OLUYOR YOKSA DİZİLERİN ÇİN DEKİ MÜZİKLER İNSAN PİSKOLOJİSİNİ BOZARAK YÜKSEK SESMİ NEDEN OLUYOR UYKUSUZLUMU NEDEN OLUYOR İNTİHARLARA YOKSA HAYAT PAHALIGIMI

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Nefsini cezbeden kadınla değil aklına mantığına uyan kadınla evlen. O. İle takılınır evlenilmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

