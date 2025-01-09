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Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını büyük yıkıma neden oldu. Dünyaca ünlü isimlere ait milyonlarca dolarlık malikaneler küle dönerken çok sayıda Türk ünlüye ait mülk de ateş hattının ortasında kaldı.

ABD'nin California eyaletinde son yılların en büyük yangın felaketi yaşanıyor. Los Angeles'te şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Acil durum ilan edilen bölgede 100 bin kişi için tahliye emri verildi, okullar kapandı ve on binlerce konut elektriksiz kaldı. 52 ila 57 milyar dolar arasında ekonomik kayıp olabileceği öngörülen yangın nedeniyle Devlet Başkanı Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'ya yapacağı ziyaret de iptal edildi.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda ünlü ismin mülkü de var

TÜRK ÜNLÜLERİN MÜLKLERİ ATEŞ HATTINDA KALDI

Çok sayıda ev ve iş yerini küle çeviren yangın Hollywood'a da sıçradı. Şehrin lüks mahallelerinde Paris Hilton gibi dünyada ünlü isimlerin mülkleri teker teker küle döndü. Çok sayıda Türk'ün bulunduğu Los Angeles'ta Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sanatçıların evleri de ateş hattında kaldı.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda ünlü ismin mülkü de var

HANGİ ÜNLÜNÜN LOS ANGELES'TA EVİ VAR?

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

  • Patronlar Dünyası'nın derlediği habere göre, eşi Sinem Kobal ile birlikte 2015 yılında Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu evi sık sık ziyaret edememiş ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

ALİ KOÇ

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Kasım 2020 tarihinde 14,5 milyon dolar ödeyerek şehrin en güzel bölgesinden süper lüks bir malikane satın almıştı.

ÇAĞATAY ULUSOY

  • Ünlü oyuncu Ulusoy da Los Angeles'tan ev sahibi olanlar arasında. 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açan Ulusoy'un aynı zamanda bölgeden bir ev satın aldığı biliniyor.

SERENAY SARIKAYA

  • Serenay Sarıkaya, 2018 yılında aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte olduğu dönemde Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı. Güzel oyuncu, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirdi.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda ünlü ismin mülkü de var

TOLGAHAN SAYIŞMAN

  • Tolgahan Sayışman, 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach'te 1 milyon 218 bin liraya ev almıştı. Ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT

  • 2014 yılında evlenen Beren Saat - Kenan Doğulu çifti 2018 yılında Los Angeles'tan 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek ev satın almıştı.

İŞ İNSANI ADNAN ŞEN VE METİN ŞEN

  • 2016 yılında ailesiyle Los Angeles'a taşınan Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, kardeşi Metin Şen ile birlikte kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olmuştu.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda ünlü ismin mülkü de var

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son bilgilere göre, güçlü rüzgarın etkisi ile yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, ajansa yaptığı açıklamada ekiplerinin ortaya çıkan felaketin ölçeği ve hızıyla mücadele etmekte zorlandığını belirtti ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu konuyla ilgilenecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi. Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan Adam Vangerpen ise dört katlı bir eve müdahale etmeye çalıştıklarını ve şiddetli rüzgarın etkisi ile evin bir anda kora dönüştüğünü belirtti. Vangerpen şu anda en büyük endişe kaynaklarının şiddetli rüzgar olduğunu vurguladı.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda ünlü ismin mülkü de var

OSCAR ADAYLIKLARI ERTELENDİ

Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti. Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, "Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Bilican:

Çokta umrumuzdaydı

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Turkiyede yokmu idi

Yorum Beğen2
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

ooooo bu dahada güzel miş

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