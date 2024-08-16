Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, beş yıllık pandemi kapanmasından sonra turistlere kapılarını açıyor. İlk etapta sadece Samjiyon şehri ziyarete açılacak, ancak başkent Pyongyang'ın da yakında açılması bekleniyor. Kim Jong-un'un Güney Kore dışındaki tüm ülkelerden turist kabul etmesi öngörülüyor. ABD ise vatandaşlarının ziyaretini yasaklıyor. Çinli tur operatörleri Aralık'tan itibaren turist getirmeyi planlıyor. Ancak bazı uzmanlar, bu planların gerçekleşmesi konusunda şüpheli.

Kuzey Kore, pandemi nedeniyle beş yıl süren kapanmanın ardından turistlere kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Gizli rejim, pandemi başlangıcından bu yana ilk kez yabancı ziyaretçilere izin verecek.

Ancak lider Kim Jong-un'un ziyaret ettiği yerler göz önüne alındığında, ülkenin beş yıldızlı değerlendirmeler alması zor olabilir. Seyahat etmeye istekli turistler, bir patates çiftliğinde pek de eğlenceli olmayan bir zaman geçirebilir veya bir yağlama maddesi fabrikasında keyif bulmaya çalışabilirler. Kim'in ziyaret ettiği bir atış poligonu belki daha ilgi çekici olabilir.

Şimdilik, gezginler yalnızca uzak Samjiyon şehrini ziyaret edebilecek, ancak yetkililer başkent Pyongyang'ın da yakında açılacağını belirtti. Kim'in Güney Kore hariç her ülkeden turist kabul etmesi bekleniyor. Ancak ABD, vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etmesini yasaklıyor.

Geçen ay çıkan haberlere göre, Kuzey Kore, diktatörün füze test sitelerinden birinin yanına bir plaj tatil yeri planladığı ve bunu "kıyı harikası" olarak tanımladığı bildirilmişti.

Komünist müttefik Çin'deki iki operatör, Aralık ayından itibaren ziyaretçileri uçakla getireceklerini duyurdu. KTG Turları sosyal medyada, "Şu ana kadar sadece Samjiyon resmi olarak onaylandı, ancak Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz!!!" diye yazdı.

Ancak ABD merkezli analiz firması Korea Risk Group'un başkanı Chad O'Carroll, "Görene kadar inanmayacağım. Aralık ayında herhangi bir gerçek hareket göreceğimiz konusunda oldukça şüpheliyim," dedi.

Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Güney Kore Kuzey Kore Kuzey Kore Kuzey Kore Pyongyang Aralık turist Dünya Kore Seyahat Turizm Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?
title