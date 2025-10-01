Kuzey Amerika'nın en iyi 50 restoranı açıklandı: Atomix zirvede

Kuzey Amerika'nın en prestijli restoran ödüllerinden biri, Las Vegas'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu. Bu yılki liste, New York'taki Atomix restoranını zirveye taşıyarak büyük bir sürprize imza attı.

ATOMIX AMERİKA'NIN ZİRVESİNDE

New York'taki Atomix, Kuzey Amerika'nın en iyi restoranı olarak birinciliğe ulaştı. Kanada'dan Montreal'deki Mon Lapin ve Ontario'daki Restaurant Pearl Morissette ise ilk üçte yer alarak Atomix'i takip etti. Bu üç restoran, araştırmaya dayalı mutfak anlayışı, geleneksellik ve mevsimsellik vurgusunu misafire samimi bir hizmet anlayışıyla birleştirerek Kuzey Amerika gastronomisinin güncel yönelimlerini yansıtıyor. Uzmanlar, Atomix'in başarısının kıtanın gastronomi etkilerini güçlendireceğini ve "en iyi restoran" tanımının yeniden tartışılmasına yol açacağını belirtiyor.

ÖZEL ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kuzey Amerika'nın en iyi restoranları listesinde özel kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. Detroit'teki Ladder 4, vizyoner yaklaşımıyla "Gelecek Vadeden Restoran" ödülüne layık görülürken, Quebec'teki Tanière3 misafir deneyimini üst seviyeye taşımasıyla Art of Hospitality ödülünü kazandı. Toplum odaklı çalışmalarıyla One Love Community Fridge'in kurucusu Asmeret Berhe-Lumax, Champions of Change ödülüne layık görüldü. Washington D.C.'den Moon Rabbit'in şefi Susan Bae en iyi pasta şefi, Montreal'deki Mon Lapin'den Vanya Filipovic en iyi sommelier, Philadelphia'daki Kalaya restoranından Chutatip "Nok" Suntaranon ise en iyi kadın şef ödülünü aldı. Los Angeles'taki Providence'ın şefi Michael Cimarusti, Estrella Damm Chef's Choice ödülünü kazanırken, Montreal'deki Toqué! ve Brasserie T!'den Normand Laprise Lavazza Icon ödülüne layık görüldü. Ayrıca Healdsburg, California'daki SingleThread, sürdürülebilirlik alanındaki başarısıyla Sürdürülebilir Restoran Ödülünün sahibi oldu.

LİSTE, ÇEŞİTLİLİĞİ KUTLUYOR

50 Best'in içerik direktörü William Drew, ödüllerin amacının "yetenek ve ekip çalışmasını kutlamak, bölgedeki yemek çeşitliliğini ön plana çıkarmak ve dünya çapındaki gastronomi tutkunlarına ilham verecek restoranları tanıtmak" olduğunu vurguladı. Drew, ayrıca bu listenin sadece fine dining restoranlarını kapsamadığını, Kuzey Amerika'da gerçekten kaliteli yemek deneyimi sunan mekanları da içerdiğini belirtti. Listenin dışında ise yalnızca The French Laundry ve Eleven Madison Park yer aldı; bu iki ikonik restoran, daha önce Dünya'nın En İyi Restoranları listesinde zirvede bulunmaları nedeniyle "Hall of Fame"e alınarak sıralamaya dahil edilmedi.

İlk 10 Restoran

1. Atomix – New York, ABD

2. Mon Lapin – Montreal, Kanada

3. Restaurant Pearl Morissette – Ontario, Kanada

4. Smyth – Chicago, ABD

5. Tanière3 – Quebec, Kanada

6. Dakar NOLA – New Orleans, ABD

7. Kalaya – Philadelphia, ABD

8. SingleThread – Healdsburg, ABD

9. Le Bernardin – New York, ABD

10. Le Veau d'Or – New York, ABD

Tam liste, New York'tan San Francisco'ya, Montreal'den Jamaika'ya kadar Kuzey Amerika'nın farklı şehirlerinden restoranları kapsıyor. Bu ilk edisyon, kıtanın gastronomisini yalnızca sıralamaya koymakla kalmayıp, önümüzdeki yıllar için referans olacak bir harita da sunuyor.