Küçük kızı kaçıran adamı linç ederek öldürdüler

Korkunç görüntüler, polislerin Fritzl tarzı bir zindanda bağlanmış çığlık atan bir kızı nasıl bulduğunu ve iddia edilen kaçıranın intikam peşindeki bir grup tarafından nasıl öldürüldüğünü gösteriyor.

Brezilya'nın São Paulo'nun güneybatısındaki Tramandaí kentinde, kahraman memurlar Çarşamba günü yeraltı ininden umutsuzca yardım çığlıkları atan kayıp dokuz yaşındaki kıza yardıma koştu.

Cehennem çukurundan kurtarıldıktan kısa bir süre sonra, kız öfkeli bir kalabalık tarafından daha sonra linç edilen iddia edilen kaçıranını hızla işaret etti.

Marco Antônio Bocker Jacob olarak tanımlanan adam, iddiaya göre kızı dondurmalı bir meyveli buz ile dükkânına çekmiş, ardından onu bağlayıp altındaki zindana tıkmış.

İddiaya göre, daha sonra kapı kapağını bira kasalarıyla kapatmış.

Polis kamera görüntüleri, polislerin kasaları kaldırmak için acele ettiğini, bu süreçte şişeleri kırdığını ve kapıyı levye ile zorla açtığını gösteriyor.

Sonunda korkmuş çocuğu elleri bağlı halde buldular.

Kurtarıldığını fark ettiğinde, kız işaret ederek bağırdı: "O'ydu, bana tacizde bulundu."

Kız hızlıca sıkıca sarılan ve hıçkıran ailesine teslim edildi.

61 yaşındaki adam olay yerinde tutuklandı ancak haber yerel bölgeye yayıldıkça, öfkeli bir kalabalık toplandı ve onu dövdü.

Dükkân sahibinin dükkânı ve arabası da mülküne bulabildikleri her türlü fırlatılan cisimle saldıran öfkeli grup tarafından tahrip edildi.

Polislerden destek çağrılarına rağmen, linç devam etti.

Sonunda kalabalığı Jacob'dan uzaklaştırmak için plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve biber gazı gerekti.

O zamana kadar ağır yaralanmış ve acil bakım ünitesine kaldırılmıştı, daha sonra ölü ilan edildi.

Cehennem gibi bir sınavdan sonra, kız memurlara Fritzl benzeri yaşadığı cehennem hakkında daha fazla bilgi verdi.

Çavuş Christian Pacheco yerel medyaya şunları söyledi: "Onu kolundan çekerek yukarı çıkardık ve doğrudan bir meslektaşımın kollarına gitti."

"Başarıyla onu oradan çıkardık, aile ile birlikte işaretsiz bir araca yerleştirdik ve ilk tedavi için acil bakım ünitesine götürdük."

Kız, arkadaşlarıyla yerel bir meydanda oynadıktan sonra eve gelmeyince Salı günü ailesi tarafından kayıp olarak bildirilmişti.

Sakinler çocuğu aramaya katılırken, babası dükkâna gitti ve anında Jacob'dan şüphelendi.

İddiaya göre yüzünde bir çizik vardı, tuhaf davranıyordu ve hoparlörlerden yüksek sesle müzik çalıyordu.

Bu, üzgün babanın kızın dükkâna girdiğini güvenlik kameralarında teyit eden polisi araması için yeterliydi.

Memurlar mülke baskın yaptığında, boğuk çığlıklarını duydular.

Polis, kızın Çarşamba günü kurtarıldığı sırada yaklaşık 12 saat yeraltında olduğuna inanıyor.

Jacob daha önce kadın cinayeti, uyuşturucu kaçakçılığı, araç hırsızlığı, hayvanlara zulüm ve bedensel zarar suçlarından mahkûm edilmişti dediler.

Ocak ayından beri ev hapsinde tutuluyordu ve polis şimdi kız tarafından bildirilen istismarı araştırıyor.

Kızın annesi şöyle dedi: "Ona istediği her şeyi vereceğim. Onu mutlu etmek ve bunu unutmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kızın vakası, Avusturya'da kötü babası Josef tarafından bodrumunda yıllarca istismar edilen Elisabeth Fritzl'in vakasını andırıyor.