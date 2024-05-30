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Doktordan onay çıkmadı! Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek törende yer almayacak

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Bir süredir kanserle mücadele eden ve kemoterapi gördüğü için bu süreci gözlerden uzak geçiren Galler Prensesi Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek olan Trooping the Colour'un geleneksel provası olan Colonel's Review'a katılmayacak. Prensesin etkinliklerde yer almayacağı saray tarafından da doğrulandı.

Mart ayında yayınladığı videoda kansere yakalandığını duyuran ve tedavi sürecini gözlerden uzak şekilde geçiren Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek olan geleneksel etkinliğe katılmayacak.

DOKTORLAR ÖNLEM ALDI

Galler Prensesi, Trooping the Colour'un geleneksel provası olan Colonel's Review'a 8 Haziran'da katılmayacak, saray yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Kate'in kemoterapi tedavisine devam ettiği için katılmayacağını doğruladı. Buckingham Sarayı ayrıca Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın Trooping the Colour etkinliğinde 15 Haziran'da bir arabada seyahat edeceğini ve ata binmeyeceğini açıkladı. 75 yaşındaki Charles, resmi doğum günü geçit töreninde askerleri Ascot Landau arabasından Camilla ile birlikte selamlayacak. Bu değişikliğin, monarşinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine yapıldığı anlaşılıyor.

İRLANDA MUHAFIZLARI ALAYI OLAN SELAM ALACAKTI

Colonel's Review'da, İrlanda Muhafızları Alayı Komutanı olan Kate adına müfettiş subay olarak Korgeneral James Bucknall görev yapacak. 42 yaşındaki Prenses, normal koşullarda İrlanda Muhafızları Alayı'nın komutanı olarak selamı alacaktı. Ancak Kate, kemoterapi tedavisi görürken evde dinlenmeye devam ediyor ve doktorlar izin verdiğinde kamuya açık kraliyet görevlerine dönecek.

Kraliyet Saray'ı Kate Middleton'un Haziran ayında görevlerine dönmeyeceğini açıkladı

Doktordan onay çıkmadı! Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek törende yer almayacak

Doktordan onay çıkmadı! Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek törende yer almayacak

Doktordan onay çıkmadı! Kate Middleton, haziran ayında düzenlenecek törende yer almayacak

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Buckingham Sarayı Kraliyet Sarayı Kate Middleton Kraliçe Galler Saray Magazin Dünya Haberler

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