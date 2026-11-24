Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Finans Merkezi’ne saldırı! Kule vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad'daki Finans Merkezi'nde bulunan kulelerden birinin "korkakça bir terör saldırısıyla" hedef alındığını açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, saldırı yerinin ilgili makamlarca incelendiğini kaydetti. Riyad'ın finans bölgesi bu ay içinde iki kez Husilerin füze saldırısına maruz kalmıştı.
- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde bir kule saldırıya hedef oldu; can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.
- Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, saldırıyı "korkakça bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi; hedef alınan kulenin kimliği ve saldırının failine dair bilgi verilmedi.
- Riyad'ın finans bölgesi bu ay içinde Husilerin saldırılarıyla iki kez hasar gördü; 19 Kasım'da 80 katlı PIF kulesi, 8 Kasım'da ise Aramco Kulesi vurulmuştu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi bir kez daha saldırının hedefi oldu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
KOALİSYON: KORKAKÇA BİR TERÖR SALDIRISI
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, bugün yaptığı açıklamada, Finans Merkezi'ndeki kulelerden birinin "korkakça bir terör saldırısıyla" hedef alındığını söyledi. Maliki, saldırının gerçekleştiği yerin ilgili makamlar tarafından incelendiğini belirtti. Açıklamada, hangi kulenin hedef alındığı ve saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.
AYNI BÖLGE 5 GÜN ÖNCE DE VURULMUŞTU
Riyad'ın finans bölgesi, bu ay içinde Yemen'deki Husilerin saldırılarıyla iki kez hasar görmüştü. 19 Kasım'da, kentin en yüksek binası olan ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) merkezine ev sahipliği yapan 80 katlı kule, Husilerin saldırısında hasar görmüştü. Suudi Sivil Savunma, saldırının kulenin birkaç katında ve çevredeki binalarda maddi hasara yol açtığını, yaralanan olmadığını açıklamıştı. Husiler, saldırıyı aynı gün üstlenmişti.
ARAMCO KULESİ DE HEDEF ALINMIŞTI
Bölgede 8 Kasım'da da Husilerin füze saldırısı sonucu Aramco Kulesi hasar görmüştü. Koalisyon, o gün Riyad'a yönelik atılan iki balistik füzeyi önlediğini açıklamıştı.