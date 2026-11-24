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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi bir kez daha saldırının hedefi oldu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

KOALİSYON: KORKAKÇA BİR TERÖR SALDIRISI

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, bugün yaptığı açıklamada, Finans Merkezi'ndeki kulelerden birinin "korkakça bir terör saldırısıyla" hedef alındığını söyledi. Maliki, saldırının gerçekleştiği yerin ilgili makamlar tarafından incelendiğini belirtti. Açıklamada, hangi kulenin hedef alındığı ve saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

AYNI BÖLGE 5 GÜN ÖNCE DE VURULMUŞTU

Riyad'ın finans bölgesi, bu ay içinde Yemen'deki Husilerin saldırılarıyla iki kez hasar görmüştü. 19 Kasım'da, kentin en yüksek binası olan ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) merkezine ev sahipliği yapan 80 katlı kule, Husilerin saldırısında hasar görmüştü. Suudi Sivil Savunma, saldırının kulenin birkaç katında ve çevredeki binalarda maddi hasara yol açtığını, yaralanan olmadığını açıklamıştı. Husiler, saldırıyı aynı gün üstlenmişti.

ARAMCO KULESİ DE HEDEF ALINMIŞTI

Bölgede 8 Kasım'da da Husilerin füze saldırısı sonucu Aramco Kulesi hasar görmüştü. Koalisyon, o gün Riyad'a yönelik atılan iki balistik füzeyi önlediğini açıklamıştı.

Daha önce de Husiler tarafından fırlatılan iki füze hava savunma sistemleri tarafından engellenmiş, füzelerden düşen parçalar, finans bölgesindeki Saudi Aramco gökdelenine isabet etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi