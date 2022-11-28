Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 48 bin yıldır uyuyan virüs uyandı

Tahminleri ile tüm dünyanın tanıdığı kör kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için ortaya attığı bir iddia daha gerçek oldu. Sibirya'da 48 bin 500 yıl öncesine ait donmuş virüs, buzulların erimesiyle yeniden ortaya çıktı. Kahin'in 2022 içinde böyle bir virüsün ortaya çıkacağını öne sürmüştü.

Tahminleri ile dünyaya damga vuran Baba Vanga, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, bu kez 2022 kehanetiyle gündemde.

SON KEHANETİ GERÇEK OLDU

Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, yeni bir felaketin sinyalini yıllar önce vermişti. Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceği kehanetinde bulunmuştu. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüleri arasındaydı. Kahin'in bu kehaneti geçtiğimiz günlerde bilimsel araştırmayla gerçekleşti.

48 BİN 500 YILLIK VİRÜS UYANDI

Sibirya'da araştırmalarına hız veren bilim insanları Sibirya'nın permafrostlarında korkutucu gerçekle karşılaştı. On binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görüldü. Sibriya'da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti.

ŞİMDİLİK İNSANLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48.500 yıl bir dünya rekoru" dedi. Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu söylendi. Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde. Bilim insanları virüsün şimdilik amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebileceğini, bitkileri veya hayvanlara bulaşmayacağını söyledi.