Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organında taşıdığı madde başını yaktı - Haberler

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Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organında taşıdığı madde başını yaktı

Yetişkin içerik modeli Grace Evelyn olarak da bilinen Grace Athanatos, cinsel organının içinde düğümlü bir prezervatife doldurulmuş 5.6 gr uyuşturucu madde ile gizlice Sidney Olimpiyat Parkı'ndaki Marlo Müzik Festivali'ne girerken arama köpekleri tarafından yakalandı. Genç kadın, üzerindeki miktar ticari miktardan daha az olsa da uyuşturucu madde tedarik etmekten suçlu bulundu.

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Grace Athanatos, maddeyi tedarik etmekten suçlu bulundu ancak 25 Temmuz Pazartesi günü Burwood Yerel Mahkemesi'nde hem mahkumiyetten hem de para cezasından kurtuldu. Bunun yerine para cezası olmadan 12 aylık şartlı salıverme emri aldı.

AVUKATINA TEŞEKKÜR ETTİ

Athanatos, sosyal medya hesabında avukatına teşekkür etti ve "Kurtarıcım Ahmed Dib'e bana yardım ettiği için büyük bir alkış, dürüst olmak gerekirse çok şaşırtıcı bir sonuç. Benim gibi yaramazsanız şiddetle tavsiye edilir" yazdı.

Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organından taşıdığı madde başını yaktı

ARAMA KÖPEKLERİ HAVLAYINCA ANLAŞILDI

Mynet'te yer alan habere göre, mahkeme belgeleri, Athanatos'un 14 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında festivale girmek için beklerken çevresindeki bölgede köpeklerin havlamaya başladığını ortaya koydu. Athanatos, durumu hemen itiraf etti ve uyuşturucu maddeyi cinsel organında taşıdığını söyledi.

Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organından taşıdığı madde başını yaktı

Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organından taşıdığı madde başını yaktı

Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organından taşıdığı madde başını yaktı

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Yorumlar (2)

Zuğo:

Anabel ile akrabalığı varmı acaba

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DODOK DODOK:

Çok yazık; gencecik hayatlar çok çabuk tüketiliyor...

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