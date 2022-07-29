Köpekler havlayınca ortaya çıktı! Genç modelin cinsel organında taşıdığı madde başını yaktı

Grace Athanatos, maddeyi tedarik etmekten suçlu bulundu ancak 25 Temmuz Pazartesi günü Burwood Yerel Mahkemesi'nde hem mahkumiyetten hem de para cezasından kurtuldu. Bunun yerine para cezası olmadan 12 aylık şartlı salıverme emri aldı.

AVUKATINA TEŞEKKÜR ETTİ

Athanatos, sosyal medya hesabında avukatına teşekkür etti ve "Kurtarıcım Ahmed Dib'e bana yardım ettiği için büyük bir alkış, dürüst olmak gerekirse çok şaşırtıcı bir sonuç. Benim gibi yaramazsanız şiddetle tavsiye edilir" yazdı.

ARAMA KÖPEKLERİ HAVLAYINCA ANLAŞILDI

Mynet'te yer alan habere göre, mahkeme belgeleri, Athanatos'un 14 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında festivale girmek için beklerken çevresindeki bölgede köpeklerin havlamaya başladığını ortaya koydu. Athanatos, durumu hemen itiraf etti ve uyuşturucu maddeyi cinsel organında taşıdığını söyledi.