Kongo'da başarısız darbe girişiminin lideri Christian Malanga'nın öldürülmeden önce Facebook'ta canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başarısız bir darbe girişiminde bulunan liderin, öldürülmeden kısa bir süre önce başkanlık sarayının içinden Facebook'ta canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Reuters tarafından doğrulanan videoda, ordunun darbe lideri olarak adlandırdığı Christian Malanga, Lingala dilinde, "Biz, militanlar, bıktık. Tshisekedi ile devam edemeyiz," diyor.

Reuters, görüntüleri uydu verileri ve dosya fotoğraflarıyla eşleştirerek konumun Kinşasa'daki saray olduğunu bağımsız olarak doğrulayabildi. Haber ajansı ayrıca tarihi doğrulayıcı bilgileri de onayladı.

Hükümet, ABD'de yaşayan Kongolu siyasetçi Malanga'nın, kuvvetlerinin Pazar sabahının erken saatlerinde saraya ve meclis başkanlığına aday olan Vital Kamerhe'nin ikametgahına saldırdığı sırada öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcüsü Sylvain Ekenge, Reuters'a yaptığı açıklamada, üç Amerikan vatandaşı da dahil olmak üzere yaklaşık 50 kişinin tutuklandığını ve bu ABD vatandaşlarından birinin Malanga'nın oğlu olduğunu söyledi.