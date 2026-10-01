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Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye şok! Üyeliği donduruldu, yerine Özel'in YENİ Partisi alındı

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Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye şok! Üyeliği donduruldu, yerine Özel'in YENİ Partisi alındı
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Başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı Sosyalist Enternasyonal, 1978'den beri tam üyesi olan CHP'nin üyeliğini dondurdu ve Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu kabul etti. CHP, örgütün internet sitesindeki üyeler listesinden kaldırılırken yerine YENİ Parti eklendi. Örgüt, mutlak butlan kararının ardından Özel'e destek açıklamaları yapmıştı.

  • Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyeliğini dondurdu ve YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu kabul etti.
  • 1978'den beri Sosyalist Enternasyonal'in tam üyesi olan CHP, örgütün resmi internet sitesindeki üyeler bölümünden kaldırılarak yerine YENİ Parti eklendi.
  • Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e desteğini bildirdi.

(ANKARA) - Başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin çatı örgütü Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyeliğini dondurdu, YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu kabul etti.

CHP ÜYELER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

1978 yılından beri Sosyalist Enternasyonal'in tam üyesi olan CHP, örgütün resmi internet sitesindeki üyeler bölümünden kaldırılırken, yerine YENİ Parti eklendi.

MUTLAK BUTLAN KARARININ ARDINDAN

Örgüt, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan kararıyla hükümsüz saymasının ardından karar aleyhinde ve Özgür Özel lehinde açıklamalar yapmıştı.

Sosyalist Enternasyonal 22 Mayıs'ta, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimiyle "tam dayanışma" içinde olduğunu açıklamıştı. Enternasyonal, 28 Mayıs'ta ise Özel'i ve CHP'nin seçilmiş yönetimini dava sonuçlanıncaya kadar tanımayı sürdüreceğini açıklamış ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

SANCHEZ'DEN ÖZEL'E DESTEK

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e desteğini bildirmişti. Sanchez 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız üzere, bu yeni ve umut verici girişimde yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. YENİ Parti'nin büyük başarılar kazanmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİzmirli Ramses:

Avrupaya yama partisi

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