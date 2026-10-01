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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerinin sonucunu açıkladı. Şahinkaya, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığını duyurdu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın test sonuçları belli oldu. İşlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şahinkaya, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini belirterek sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

KAN, SAÇ VE İDRAR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Şahinkaya, kendisinden alınan kan, saç ve idrar örneklerinin incelendiğini ve yapılan testlerin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

"SONUÇLAR NEGATİF"

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün itibariyle soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre tarafımdan alınan kan, saç ve idrar örneklerimin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmamış, tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır.”

Şahinkaya ayrıca süreç boyunca yanında olan avukatı Cemre Tomrukçu ile yakınlarına teşekkür etti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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