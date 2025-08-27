Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Yunan medyası, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik ve askeri hamlelerinin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini yazdı. Ankara'nın General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, Yunanistan-Kıbrıs ittifaklarını zayıflatacağı belirtildi. Analizde, Türkiye'nin enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin "Yunanistan'ı adeta haritadan silebileceği" yorumu dikkat çekti.

Yunan medyası, Türkiye'nin Libya'da attığı diplomatik ve askeri adımların Doğu Akdeniz'de dengeleri köklü şekilde değiştirdiğini yazdı. Özellikle General Halife Hafter ile kurulan doğrudan temasın bölgedeki güç dengelerini altüst ettiği vurgulandı.

HAFTER İLE DOĞRUDAN TEMAS

Yunanistan merkezli Banking News, İsrail gazetesi Maariv'in analizine yer vererek, Türkiye'nin Libya'nın doğusunda konsolosluk açmasının ve Hafter ile doğrudan temas kurmasının "stratejik bir dönüm noktası" olduğunu aktardı. Bu adımların sadece askeri değil, diplomatik alanda da yeni bir dönemin kapısını aralayacağı ifade edildi.

TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Yunan basını ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki köklü ilişkilere de dikkat çekti. Ankara, 1951'de bağımsızlığını ilan eden Libya'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş, 2011'deki iç savaşta ise Trablus yönetimine verdiği destekle bölgedeki etkisini artırmıştı.

"ÜÇLÜ İTTİFAKLAR ZAYIFLAYABİLİR"

Analizde, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumu öne çıktı. Türkiye'nin bölgedeki hamleleri, " Akdeniz'in güneyinde kurulan ileri bir karakol" olarak nitelendirildi.

WASHINGTON'UN YENİ YAKLAŞIMI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Washington'un Orta Doğu politikasında Türkiye'nin çıkarlarının da dikkate alınacağını söyledi. Bu çıkış, İsrail yanlısı çevrelerde tepkiye neden oldu.

"YUNANİSTAN HARİTADAN SİLİNEBİLİR"

Banking News'te yer alan yorumda, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Atina'yı Doğu Akdeniz'de izole edebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, Ankara'nın enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin geri dönüşsüz bir noktaya ulaştığı ve bu gelişmenin "Yunanistan'ı adeta haritadan silebileceği" ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Haftere de demediğini bırakmamıştı, şimdi el sıkışmışlar. Herifler yalan makinesi gibi ya... Dün ne dediler bu gün neler neler yapıyorlar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

AT YALANI ...KM İNANANI - NAMIK KEMAL , YUNANI KORKU SALMIŞMIŞ , ULA ADAMLAR TÜM ADALARI SİLAHLANDI AĞZIMIZI AÇAMADIK NEYDEN BAHSEDİYORSUN YANDAŞ MEDYA

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Sisi de hafterde türkiye ile şimdilik sadece menfaat için el sıkışıyor. Sonra bizimkileri nasılsa kandırırlar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bir bilseler Aponun oksozundan çıkacak dumana ümit bağlamış durumdayız Trol haberler Kimsenin korktiğu yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

devletler genel hukukunu kahvehane ağzına çevirdiniz.. hergün buna benzer çocuk mantığı haberler...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
