Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Yunan medyası, Türkiye'nin Libya'da attığı diplomatik ve askeri adımların Doğu Akdeniz'de dengeleri köklü şekilde değiştirdiğini yazdı. Özellikle General Halife Hafter ile kurulan doğrudan temasın bölgedeki güç dengelerini altüst ettiği vurgulandı.

HAFTER İLE DOĞRUDAN TEMAS

Yunanistan merkezli Banking News, İsrail gazetesi Maariv'in analizine yer vererek, Türkiye'nin Libya'nın doğusunda konsolosluk açmasının ve Hafter ile doğrudan temas kurmasının "stratejik bir dönüm noktası" olduğunu aktardı. Bu adımların sadece askeri değil, diplomatik alanda da yeni bir dönemin kapısını aralayacağı ifade edildi.

TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Yunan basını ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki köklü ilişkilere de dikkat çekti. Ankara, 1951'de bağımsızlığını ilan eden Libya'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş, 2011'deki iç savaşta ise Trablus yönetimine verdiği destekle bölgedeki etkisini artırmıştı.

"ÜÇLÜ İTTİFAKLAR ZAYIFLAYABİLİR"

Analizde, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumu öne çıktı. Türkiye'nin bölgedeki hamleleri, " Akdeniz'in güneyinde kurulan ileri bir karakol" olarak nitelendirildi.

WASHINGTON'UN YENİ YAKLAŞIMI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Washington'un Orta Doğu politikasında Türkiye'nin çıkarlarının da dikkate alınacağını söyledi. Bu çıkış, İsrail yanlısı çevrelerde tepkiye neden oldu.

"YUNANİSTAN HARİTADAN SİLİNEBİLİR"

Banking News'te yer alan yorumda, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Atina'yı Doğu Akdeniz'de izole edebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, Ankara'nın enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin geri dönüşsüz bir noktaya ulaştığı ve bu gelişmenin "Yunanistan'ı adeta haritadan silebileceği" ifade edildi.