Girne'deki gemi faciasında kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

“TEK BİR İMKANIMIZI DAHİ KULLANMADAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Üstel, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, " Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçen elim bir kazayla karşı karşıyayız. Kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimizin bütün imkanları seferber edilmiştir. İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücum botu ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. KTBK Komutanlığı, GKK Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gönderilen unsurlar, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Teşkilatımız ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kısa bir süre içerisinde Deniz Kuvvetlerine bağlı, 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve gemi batığına ulaşabilecek kapasiteye sahip arama kurtarma gemisi de KKTC'ye ulaşarak çalışmalara dahil olacaktır. Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz. Tek bir imkanımızı dahi kullanmadan bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kayıplara ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şahsımı arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle üzüntülerini dile getirmiş; şahsıma ve halkımıza başsağlığı dileklerini iletmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyulan her alanda sınırsız destek vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ise kazanın yaşandığı ilk andan itibaren bizlerle sürekli istişare içerisinde olmuş ve süreci yakından takip etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de şahsımı arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve başsağlığı dileklerini iletmiş, bu zor günde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade etmiştir. Bu büyük acımızda ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve dayanışmalarını ifade eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

KAPTAN DAHİL 8 GÖZALTI

KKTC Başbakanı Üstel, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını kaydederek, "Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız sürerken, diğer yandan bu felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Buradan çok net söylüyorum; bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır. Bu büyük felaketin bütün boyutlarıyla aydınlatılması, devletimizin hem görevi hem de kaybettiğimiz insanlarımıza ve ailelerine karşı sorumluluğudur. Bugün acımız büyüktür. Ancak devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız. Kaybettiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, aradığımız insanlarımıza bir an önce ulaşılması içindir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı