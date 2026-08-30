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Girne açıklarından batan gemideki panik anları kamerada

Girne açıklarından batan gemideki panik anları kamerada Haber Videosunu İzle
Girne açıklarından batan gemideki panik anları kamerada
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KKTC’nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Geminin su almaya başlamasının ardından yolcuların çıkış noktalarına yöneldiği, dengesini kaybeden gemide ayakta durmakta zorlandıkları ve büyük panik yaşadıkları görüldü. Arka plandaki bağrışma sesleri paniğin boyutunu gözler önüne sererken, bazı yolcuların eşyalarını geride bırakıp canlarını kurtarmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gemide yolcuların bulunduğu bölümde kaydedilen cep telefonu görüntüleri, insanların geminin su almaya başlamasının ardından yaşadığı korku ve paniği gözler önüne serdi.

GEMİNİN DENGESİ BOZULUNCA PANİK ARTTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, geminin su almasıyla birlikte yolcuların telaşla çıkış noktalarına yöneldiği görüldü.

Geminin dengesini kaybetmesi nedeniyle bazı yolcuların ayakta durmakta zorlandığı, içeride bulunanların ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadığı fak edildi.

Arka planda yükselen bağrışma sesleri de paniğin boyutunu ortaya koydu.

EŞYALARINI BIRAKIP CANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde bazı yolcuların eşyalarını geride bırakarak can güvenliklerini sağlamaya çalıştığı görüldü.

Geminin içinde yaşanan kargaşa ve yolcuların kurtulma çabası, olayın ne denli korkutucu olduğunu gözler önüne serdi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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