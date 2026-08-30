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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup şampiyon

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup şampiyon
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Akdeniz Oyunları final karşılaşmasında İtalya’yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

  • Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
  • Atıcılık karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde Damla Köse ve Mert Nalbant 437.2 puanla bronz madalya aldı.
  • Judoda Türkiye karışık takımı, bronz madalya maçında Cezayir'i 4-3 yenerek üçüncü oldu.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) onuncu gününde Türkiye, voleybolda bir altın, atıcılık ve judoda birer bronz madalya madalya kazandı.

FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YA SET VERMEDİ

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 10. gününde atıcılık, judo ve voleybolda madalyalar dağıtıldı. Kadın Milli Voleybol Takımı, finalde karşılaştığı ev sahibi İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

ERKEK MİLLİ TAKIMI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINI KAYBETTİ

Erkek Milli Voleybol Takımı ise İtalya ile oynadığı 3'üncülük maçından 19-25, 26-24, 18-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ayrıldı.

ATICILIK BRANŞINDAN BRONZ MADALYA

Atıcılık branşı karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Damla Köse ile Mert Nalbant, finalde topladıkları 437.2 puanla bronz madalya aldı.

MİLLİLER, CEZAYİR'İ GEÇTİ

Judoda ise Özlem Yıldız, Ayşenur Budak, Sinem Oruç, Tuana Gülenay, Hilal Öztürk, Hilmi Mucık, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Emir Selim Arı ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan karışık takım, bronz madalya maçında Cezayir'i 4-3 yendi.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Demekki o branştan anlayan başarılı spor insanı , federasyon başında olunca neymiş? Başarı kaçınılmaz, torpil yok, yetenekli insanlara verilen şanslar var.. Tebrikler Filenin Sultanları ????????

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