Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu

Britanya Husiler'e karşı Yemen'de ikinci biroperasyon düzenledi.

Kızıl Deniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmamaları üzerine yapılan bu saldırıda, dört RAF Typhoon jeti lazer güdümlü bombaları ateşledi.

Rishi Sunak ve Joe Biden, gerektiğinde Yemen'e daha fazla operasyonlar yapacaklarını söyledi.

ABD özel kuvvetlerinin, 11 Ocak'ta İran'dan füze parçaları taşıyan bir gemiye baskın düzenlerken denizde kaybolduğu ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen saldırının, yer altı depolama alanları dahil olmak üzere sekiz hedefi vurduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Husilerin Deniz'deki gemilere yönelik tehlikeli saldırılarının devam ettiğini ve bu saldırının Husiler'in gücünü azaltmayı amaçlayan bir önlem olduğunu söyledi.