Putin'in kısmi seferberlik kararına dünyadan ilk tepkiler! Açıklamalar art arda geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurması dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya'nın dikkat çeken hamlesine Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, "Putin'in şantajına boyun eğmemeli ve Ukrayna'yı elimizden geldiğince desteklemeliyiz" sözleriyle tepki gösterirken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığını hiçbir propaganda gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, devlet kanallarından sabah saatlerinde yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı. Sözlerinde, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER YAĞMUR OLDU YAĞDI

Bu açıklamalarını yaparken Batı ülkelerini suçlamayı da ihmal etmemişti. Batılı ülkelerin bölgede barış odaklı bir çözüm taraftarı olmadıklarını belirten Putin, toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya'nın tüm askeri silahları kullanacağını ve bunun bir blöf olmadığını ifade etti. Tüm dünyada yankılanan açıklamanın ardından ise tepkiler adım adım gelmeye başladı.

LETONYA: ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİN

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini istedi. Rinkevics, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin kısmi seferberliğini ve ilhakını duyurdu. Onun şantajına boyun eğmemeli ve Ukrayna'yı elimizden geldiğince desteklemeliyiz" dedi. Rinkevics, Rusya'nın bugün Avrupa ve dünya barışı için "geçen yüzyıldaki Nazi Almanyası kadar tehlikeli olduğunu" belirtti.

HOLLANDA: ''PANİK İŞARETİ''

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yaptığı açıklamada, Putin'in kısmi seferberlik ilanının "panik işareti" olduğunu söyledi. Hollanda yayın kuruluşu NOS'un aktardığına göre, Rutte, "Macaristan büyüklüğünde bir alan halen Ruslar tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullanarak Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

HIRVATİSTAN: UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ İÇİN EN KRİTİK DÖNEM

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı "kısmi seferberlik" kararını değerlendirerek, Ukrayna'daki savaşın "en kritik döneminin" yaşanacağını söyledi. Başkent Zagreb'de bir konferansa katılan Milanovic, muhabirlerin sorusu üzerine Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararını değerlendirdi. Rus rublesinin istikrar ve durgunluk çizgisinde devam ettiğine işaret eden Milanovic, "Bu da Ukrayna'daki savaşın uzaması anlamına gelir zira savaşı finanse edecek durum mevcut. Putin'in bu ekonomik istikrar nedeniyle iç siyasi desteği sağladığı kanaatindeyim." dedi.

POLONYA: RUSYA'YA İZİN VEREMEYİZ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi. Rusya'nın son dönemde ağır yenilgiler aldığını, bu nedenle yeni bir plana geçildiğini ifade eden Morawiecki, Rusya'nın dünyanın gözünde sınırları, haritaları değiştirmek, bazı bölgeleri ele geçirmek ve ilhak etmek istediğini vurguladı. Morawiecki, "Rusya ile barış içinde, tüm dünyaya barışçıl bir şekilde yönelmiş bir Rusya ile yaşamak istiyoruz. Ancak Rusya acımasız gücünü gösterdiğinde savunma gücümüzü göstermeliyiz. NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi için müttefiklerimizle elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE: ''İŞGALİN BAŞARISIZLIĞININ İTİRAFI''

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada kısmi seferberlik ilanını 'işgalin başarısızlığının itirafı' olarak nitelendirdi. Wallace şu ifadeleri kullandı: "Putin ve Savunma Bakanı (Sergey Şoygu), on binlerce vatandaşını kötü donanımlı ve kötü yönetilen bir ölüme gönderdi. Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel olarak dışlanmış hale geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez"

ÇEK CUMHURİYETİ: ''TEK SALDIRGAN RUSYA''

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala da sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı daha da tırmandırmaya yönelik bir girişim ve Rusya'nın tek saldırgan olduğunun bir başka kanıtıdır. Ukrayna'ya yardıma ihtiyaç var ve bunu kendi çıkarlarımız için yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

UKRAYNA: ''ÜÇ GÜNLÜK SAVAŞIN 210. GÜNÜ''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak ise 'üç günlük savaşın' 210'uncu gününe gelindiğini vurgulayarak, "Üç günlük savaşın 210'uncu günü. Ukrayna'nın yıkılmasını talep eden Ruslar sonuç olarak seferberlik, kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi ve firar hapishanesi elde etmiş durumdalar. Her şey plana uygun değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var" dedi.