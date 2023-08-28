Görüntüler ABD'den! Kitapçıdaki müşteri kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan tacizci yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kitapçıda, kadına arkadan yaklaşarak tacizde bulunan bir şahıs tutuklandı. Kadını koklamaya çalışan adamın tuhaf davranışı, mağdur kadın tarafından videoya alındı. Mağdur kadın o anları TikTok hesabından paylaştı.

ABD'de bir kırtasiyede alışveriş yapan kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adamın taciz ettiği anları mağdur kadın videoya kaydetti.

Michaela Witter isimli Tiktok kullanıcısı bir kadın, kitapçıda video çekerken Calese Crowder isimli bir adam tarafından tacize uğradı.

KİTAPÇIDA TACİZ

Yere eğilip ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle kadının kalçalarını koklamaya çalışan tacizci adam, mağdur kadın tarafından videoya alınıp TikTok'ta paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kadının durumu, görevlilere iletmesinden sonra Crowder, polis tarafından gözaltına alındı.

Kitapçının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Crowder'ın aynı kitapçıda başka bir kadına da aynı şekilde yaklaşıp koklamaya çalıştığını tespit etti.