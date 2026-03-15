Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj: Testi birlikte izlediler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirilen çoklu roketatar sistemlerinin canlı atış tatbikatını yerinde izledi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim'e, kamuoyunda olası halefi olarak gösterilen genç kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.

ABD VE GÜNEY KORE'NİN TATBİKATINA KARŞI MESAJ

Haberde, tatbikatta 600 milimetre kalibreye sahip ve "ultra hassas" olarak tanımlanan 12 çoklu roketatar sisteminin kullanıldığı belirtildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatın, ABD ile Güney Kore'nin devam eden ortak askeri eğitimlerine karşı bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

10 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Güney Kore ordusu da aynı gün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang çevresinden doğu denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını tespit ettiklerini duyurdu. Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, bu fırlatmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirdi ve "provokasyon" olarak değerlendirdi.

KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen atışların 420 kilometrelik menzil içindeki hedeflere yönelik güçlü bir caydırıcılık mesajı verdiğini söyledi. Kim, bu tür silahların kullanılmasının hedef bölgedeki askeri altyapıyı tamamen yok edebileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yayımlanan fotoğraflarda Kim Jong-un'un ve kızı Kim Ju Ae'nin büyük askeri araçların ve roketatar sistemlerinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunduğu görüldü. Kim'in kızının 2022 yılının sonlarından bu yana füze testleri ve askeri geçit törenleri gibi birçok önemli etkinlikte babasına eşlik etmesi, ülkenin gelecekteki liderliği konusunda spekülasyonlara yol açıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin büyük çaplı roketatar sistemlerinin topçu sistemleri ile balistik füzeler arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını belirtiyor. Bu sistemlerin kendi itiş gücünü üretmesi ve hedefe yönlendirilerek ilerlemesi nedeniyle bazı modellerinin nükleer başlık taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade ediliyor.

TATBİKAT 19 MART'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan ABD ve Güney Kore'nin her yıl düzenlediği "Freedom Shield" adlı ortak askeri tatbikatın 19 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor. Kuzey Kore yönetimi bu tatbikatları uzun süredir "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve çoğu zaman kendi silah testleriyle karşılık veriyor.