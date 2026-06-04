Hakan Safi'nin Merih Demiral ile el sıkıştığı ücret ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin transfer listesindeki Merih Demiral için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli stoperin sarı-lacivertli formayı giymek adına maaşında 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'NİN MERİH DEMİRAL İLE EL SIKIŞTIĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al-Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

MERİH DEMİRAL'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, Merih Demiral'ın sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul ettiği belirtildi.

12 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazandığı belirtilen Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7 milyon euro ücret almayı kabul ettiği iddia edildi. Böylece milli futbolcunun, sarı-lacivertli kulübe dönebilmek için maaşında yaklaşık 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDE HEYECAN YARATTI

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunmasının önemli ölçüde güçleneceği değerlendirilirken, Merih Demiral hamlesi Hakan Safi'nin seçim öncesindeki en dikkat çekici projelerinden biri olarak gösteriliyor.

SEZONU 32 MAÇLA TAMAMLADI

28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 2 bin 590 dakika sahada kalan Merih Demiral, takımının savunmadaki en önemli isimlerinden biri oldu.