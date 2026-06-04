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Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

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İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Festivalin hem eğlendirici hem de öğretici yönüne dikkat çeken Gül, tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte festivale davet etti.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Valiliği himayelerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivali ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"SADECE EĞLENCE DEĞİL, ÖĞRETİCİ YÖNÜ DE VAR"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, festivalin her yaştan insana hitap ettiğini belirtti.

Gül, "Tam festival tadında bir festival yaşanıyor. Baktığımızda her yaşta insanın burada olduğunu ve ailecek vakit geçirildiğini görüyoruz" dedi. 

Festivalin eğitim yönüne dikkat çeken Vali Gül, organizasyonun yalnızca eğlence amacı taşımadığını vurguladı. Gül, "Burası sadece eğlence amaçlı değil, festival amaçlı değil. Aynı zamanda bir öğretici yönü de var. Okullarda öğrendiğimizi, evde öğrendiğimizi fiilen burada görmüş oluyoruz, yaşamış oluyoruz. Atölyelerdeki deneyimler çok kıymetli, ikramlar çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserlere de değinen Gül, ziyaretçileri akşam programlarına davet etti.

Vali Gül, "Akşam 18.30'dan itibaren sahne alacak sanatçılarımız var. Rafet El Roman var, Mazhar Alanson ve grubu var. Buna benzer birçok arkadaşımız sahne alacaklar" dedi.

TÜM İSTANBULLULARA DAVET

Festivalin aileler için önemli bir deneyim sunduğunu belirten Davut Gül, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"İnanıyorum ki ailecek gelindiğinde burada doya doya unutamayacakları bir gün geçirecekler. Ben bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."

HABERLER.COM STANDI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan festivalde yer alan Haberler.com standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan stantta, dijital dünyada çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatılırken, ziyaretçilere dijital temizlik ve sürdürülebilir teknoloji kullanımı konusunda bilgiler veriliyor.

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Kaynak: Haberler.com
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