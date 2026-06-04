Haberler

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aylardır birlikte olan İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito ile tatile çıkan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin lüks kaçamağının maliyeti ortaya çıktı. Fransız futbolcunun bir haftalık tatil için yaklaşık 500 bin dolar harcadığı iddia edildi.

  • Kylian Mbappé ve Ester Expósito bir haftalık tatil için özel jet ve lüks yat kiraladı.
  • Mbappé'nin tatil harcamaları yaklaşık 500 bin doları buldu.
  • Mbappé ve Expósito aylardır birlikte oldukları iddiasıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé ile İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun tatili magazin gündemine damga vurdu. Aylardır birlikte olan çiftin lüks kaçamağının maliyeti dikkat çekti.

ÖZEL JET VE LÜKS YAT TERCİH ETTİ

İddialara göre Mbappé, Ester Expósito ile çıktığı bir haftalık tatil için özel jet ve lüks yat kiraladı. Çiftin tatil boyunca konforlu ve gözlerden uzak bir program tercih ettiği belirtildi.

500 BİN DOLAR HARCADI İDDİASI

Yabancı basında yer alan haberlere göre Fransız yıldızın tatil boyunca yaptığı harcamaların toplamı yaklaşık 500 bin doları buldu. Özel ulaşım ve konaklama giderlerinin bu rakamın büyük bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

MAGAZİN DÜNYASININ GÖZÜ ÜZERLERİNDE

Dünyanın en popüler futbolcularından biri olan Mbappé ile İspanya'nın en tanınan oyuncularından Ester Expósito'nun birlikteliği, Avrupa magazin basınının da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber

Korkulan oldu!

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü

Mehmet Akif Ersoy iddianamesine mahkemeden veto
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>