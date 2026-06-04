Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé ile İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun tatili magazin gündemine damga vurdu. Aylardır birlikte olan çiftin lüks kaçamağının maliyeti dikkat çekti.

ÖZEL JET VE LÜKS YAT TERCİH ETTİ

İddialara göre Mbappé, Ester Expósito ile çıktığı bir haftalık tatil için özel jet ve lüks yat kiraladı. Çiftin tatil boyunca konforlu ve gözlerden uzak bir program tercih ettiği belirtildi.

500 BİN DOLAR HARCADI İDDİASI

Yabancı basında yer alan haberlere göre Fransız yıldızın tatil boyunca yaptığı harcamaların toplamı yaklaşık 500 bin doları buldu. Özel ulaşım ve konaklama giderlerinin bu rakamın büyük bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

MAGAZİN DÜNYASININ GÖZÜ ÜZERLERİNDE

Dünyanın en popüler futbolcularından biri olan Mbappé ile İspanya'nın en tanınan oyuncularından Ester Expósito'nun birlikteliği, Avrupa magazin basınının da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.