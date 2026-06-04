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Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibi Como'da teknik direktör Fabregas'ın Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez'i takımında görmek istediği belirtildi.

  • Como teknik direktörü Cesc Fabregas, Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'i transfer listesine ekledi.
  • Como, Sanchez'in menajeriyle ilk teması kurdu ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor.
  • Galatasaray, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray'ın savunmadaki en başarılı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'e sürpriz bir talip çıktı. Kolombiyalı oyuncu, İtalya yolcusu olabilir. 

COMO'NUN GÖZÜ DAVINSON'DA

Takvim'in haberine göre; Serie A'da başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarına ekledi. 

İLK TEMAS KURULDU 

İtalyan temsilcisi, 29 yaşındaki deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sanchez'in menajeriyle ilk teması kuran Como yetkilileri, oyuncunun sözleşme şartları ve maliyeti hakkında bilgi aldı. Çizme ekibinin, önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise başarılı stoperini kolay kolay bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu rakama yakın bir teklif gelmesi durumunda, yönetimin ayrılığa onay verebileceği belirtildi. 

İSTİKRARI İLE GÖZE ÇARPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan ve savunmadaki performansının yanı sıra 2 golle de takımına katkı sağlayan Kolombiyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

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