Haberler

Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chelsea'nin, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için 130 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin resmi girişimlere başlaması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karar merak konusu oldu.

  • Chelsea, Victor Osimhen için 130 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.
  • Galatasaray, Osimhen'i geçen sezon Napoli'den 75 milyon euroya transfer etti.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha önce Osimhen'in satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devi Chelsea'nin kesenin ağzını açtığı iddia edildi. İngiliz ekibinin Nijeryalı golcü için 130 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği yanıt merak konusu oldu.

OSIMHEN İÇİN AKILALMAZ PARA! GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALIYORLAR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor. Nijeryalı yıldız için son olarak Chelsea'nin harekete geçtiği iddia edildi.

CHELSEA GÖZÜNÜ KARARTTI

İngiliz devi Chelsea'nin, Victor Osimhen transferi için büyük bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre Londra temsilcisi, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile resmi temas kurmaya hazırlanıyor.

130 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde Chelsea'nin Osimhen için tam 130 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en yüksek satışlarından biri yaşanabilir.

DURSUN ÖZBEK'İN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce Victor Osimhen için, "Satılması teklif dahi edilemez" ifadelerini kullandığı hatırlatılırken, olası 130 milyon euroluk teklif karşısında nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor.

NİJERYA HOCASININ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da transfer söylentilerini güçlendirmişti. Chelle, "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" ifadelerini kullanmıştı.

OSIMHEN'DEN YANIT GELMİŞTİ

Transfer iddialarının büyümesinin ardından Victor Osimhen ise söz konusu açıklamalar için, "Sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

GALATASARAY'DA GÖZLER YÖNETİMDE

Chelsea'nin resmi adım atması halinde Galatasaray yönetiminin vereceği karar büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın en önemli yıldızlarından biri olan Osimhen'in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Chelsea bunu alırsa küme düşmemeye oynar bu kadar net her maçta kart alır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu

Can Polat'ın tetikçisi ifadede döküldü! Talimat ve para detayı bomba
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>