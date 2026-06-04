Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Selçuk İnan yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor.

SERDAR DURSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.