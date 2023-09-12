İçinde dansçı kızlar dahil her şey var! Kim Jong-un özel treni Rus topraklarında

Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus topraklarına ayak bastı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore liderinin yolculuk ettiği trenin içinde zırhlı otomobiller, dansçı kızlar ve çok sayıda alkollü içecek depolandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren Rus topraklarına giriş yaptı. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

VARIŞ NOKTASI BİLİNMİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya vardığı bildirildi. Rus basınında yer alan haberlere göre Kim'i taşıyan zırhlı tren, sabah saatlerinde Rusya sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne bağlı Primorskiy Krayı'ndaki Khasan Tren İstasyonu'na ulaştı. Tren daha sonra Ussuriysk kentinden Habarovsk yönüne doğru hareket etti. Kim'i taşıyan trenin varış noktası ise henüz bilinmiyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Kim'in Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere dün Primorskiy Krayı'ndaki Vladivostok'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

TARAFLAR DOĞRULAMIŞTI

Kuzey Kore, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Kim ve beraberindeki heyeti taşıyan trenin Rusya'ya doğru yola çıktığını doğrulamıştı. Kim-Putin görüşmesine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kim için düzenlenen uğurlama töreninin görüntüleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Son olarak ziyareti doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Kim'in Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde görüşeceğini, görüşmelerde heyetlere liderlik edeceğini ve gerekirse "bire bir" de görüşebileceklerini söylemişti. Putin'in Kim onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini kaydeden Peskov, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağını ifade etmişti.

SİLAH PAZARLIĞI YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gideceğini öne sürmüştü. Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti.

KİM'İN TRENİNDE YOK YOK

Kim Jong-Un'un treni geçmişte de gündeme gelmişti. Daha önce de Rusya'ya giden Kim Jong-Un'un treninin alışılmışım dışında bir yavaşlıkla ilerlediği biliniyor. Trenin saatteki hızının 54 kilometre olduğu bilinirken, bu sebeple yolculuğun yavaş olacağı da aktarıldı. Özel zırhlı ve 90 vagonun olduğu trende pembe koltuk takımları ve lüks yemek servisi de bulunuyor.

İÇİNDE ÖZEL ZIRHLI ARAÇLAR VAR

Çok sayıda güvenlik personeli ve teknikerin yer aldığı trende bazı vagonların sadece araçları taşımak için oluşturulduğu belirtildi. Vagonlardan bazılarında özel zırhlı Mercedes marka otomobil olduğu tahmin ediliyor. Nadir bulunan yemek ve içeceklerin de hazır bulunduğu trende çok sayıda alkollü içecek depolandığı da kayıtlara geçti.

DANSÇI KADINLAR DA TRENDE

Güney Kore medyası, trende "kadın kondüktör" unvanıyla çalışan fakat aynı zamanda şarkı ve dans gösterileri yapan kadınların da yolculukta yer aldığı ve zaman zaman performans yaptığını iddia etmişti.