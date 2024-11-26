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Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
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Mardin Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhanun Süryani Kilisesi'nde bir grubun düzenlediği toplu meditasyon etkinliği büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülere Süryani cemaati üyeleri "İbadethaneye büyük saygısızlık yapıldı" sözleriyle tepki gösterdi. Ardı arkası kesilmeyen tepkilerin ardından organizasyonu düzenleyen Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı özür dilemek zorunda kaldı.

Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü'ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi'nde yoga etkinliği gerçekleştirdi.

"İNANILMAZDI" NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından düzenlenen yoganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. "İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki gösterildi.

Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

SÜRYANİ CEMAATİ ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kilise görevlisinin, Deliormanlı'nın meditasyon yapmak istiyoruz talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği iddia edilirken Süryani cemaati üyeleri görüntülere "İbadethaneye büyük saygısızlık yapıldı" sözleriyle tepki gösterdi.

Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

ÖZÜR DİLEDİ

Seda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımda özür diledi. Deilormanlı "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi.

Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Deilormanlı "Hiçbir inanca, değere, kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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