Ukrayna'da kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yılbaşında da sürdürdü. Başkent Kiev'e düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğu belirtilirken, 20'den fazla Ukraynalı sivil yaralandı. Saldırının ardından sert açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Haftalar öncesinde yılbaşında Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyleyen Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı. Yılbaşına sayılı saatler kala düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu belirtilirken, 20'den fazla kişi yaralandı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Saldırının ardından akşam saatlerinde Telegram hesabından videolu mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sert açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenskiy, sivillerin hedef alındığını söyledi.

"KİMSE BUNUN İÇİN SENİ AFFETMEYECEK"

Olayı "terör saldırısı" diye niteleyen Zelenskiy, "Maalesef can kaybı var. Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." ifadelerini kullandı. Saldırılardan Rusya lideri Putin'i sorumlu tutan Zelenskiy, "Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek." dedi.

ESİR TAKASI

Öte yandan Zelenskiy, bugün Rus tarafıyla tekrar esir takası yapıldığını, esir değişimi sayesinde 140 Ukraynalı askeri personelin daha evlerine döndüğünü belirterek, "Toplamda 1596 Ukraynalı erkek ve kadın, 24 Şubat'tan bu yana evlerine döndü." bilgisini verdi.