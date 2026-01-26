Haberler

Kar yağışı değil küçük kıyamet, ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında

ABD, kışın en sert yüzüyle karşı karşıya kaldı. Teksas'tan Massachusetts'e uzanan geniş bir coğrafyada etkili olan buz fırtınası ve tarihi kar yağışı, ülke genelinde günlük yaşamı felç etti. Ulusal Hava Servisi'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen fırtına, 200 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle yollar kapandı, uçuşlar iptal edildi ve ülkenin dört bir yanından "küçük kıyameti" andıran görüntüler paylaşıldı.

ABD, hafta sonu boyunca buz fırtınası, yoğun kar yağışı ve kutup soğuklarının etkisi altına girdi. Teksas'tan Massachusetts'e kadar uzanan 26 eyalet, Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından fırtına uyarıları altına alınırken, yapılan uyarılar kısa sürede gerçeğe dönüştü. Ülke genelinde hayat durma noktasına gelirken, ABD basını yaşananları "tarihi kış felaketi" olarak niteledi.

200 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEHDİT ALTINDA

Ulusal Hava Servisi'ne göre, yaklaşık 2 bin mil (3 bin 224 kilometre) genişliğe yayılan kutup kökenli soğuk hava dalgası, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yetkililer, 200 milyondan fazla kişinin aşırı soğuk, buzlanma ve yoğun kar tehdidi altında olduğunu açıkladı.

NEW YORK'TAN MİSSİSSİPPİ'YE AYNI GÖRÜNTÜLER

Fırtına boyunca New York'tan Mississippi'ye kadar birçok eyaletten benzer görüntüler paylaşıldı. New York'ta Manhattan Köprüsü, Empire State Binası ve kentin simgesi haline gelen ünlü gökdelenler karla kaplanarak beyaza büründü.

Fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar, ağaçların altında kalan otomobiller, o anlarda çaresizliği yaşayan ABD'lilerin görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kere paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yetkililerin "sokağa çıkmayın" uyarılarına rağmen dışarıda kalan vatandaşların buz tutan yollarda yürümekte zorlandığı, araçların kaydığı ve bazı bölgelerde insanların mahsur kaldığı anlar yer aldı.

ULAŞIM FELÇ, YÜZ BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli kar yağışı ve buzlanma, ülke genelinde ulaşımı felç etti. 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, birçok havaalanında seferler durduruldu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören enerji hatları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Federal yetkililer ve eyalet yetkilileri, altyapının ciddi şekilde zorlandığını açıkladı.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Yetkililerden alınan son bilgilere göre, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ölümlerin büyük bölümünün trafik kazaları, aşırı soğuğa maruz kalma ve buzlanma kaynaklı kazalar nedeniyle meydana geldiği bildirildi. 20 eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, acil durum ekipleri teyakkuz haline geçirildi.

DOĞALGAZ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Kar ve buzun yollarda ve yerleşim alanlarında yığılması günlük hayatı daha da zorlaştırırken, artan enerji ihtiyacı doğalgaz fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Uzmanlar, fırtınanın yalnızca günlük yaşamı değil, enerji ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörü de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

EVDE KALIN UYARISI

Meteoroloji ve acil durum yetkilileri, fırtınanın etkilerinin bazı bölgelerde önümüzdeki günlerde de sürebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve güvenlik önlemlerine uymaları çağrısı yaptı.

Elif Yeşil
