Kanlı savaşın simgesiydi! ABD, derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Tedavisinin son evresine gelen boyun bölgesindeki yanıkların büyük kısmının iyileştiği Phan, bu hafta son operasyondan geçecek.

Fotoğrafın çekildiği anı anlatan Phan, 1972 yılında arkadaşlarıyla oynadığı sırada Vietnam askerlerinin kendilerine kaçmaları için bağırdıklarını söyledi.

Phan, havaya baktığında bir uçaktan dört bombanın köylerinin üzerine düştüğünü ve ortalığın bir anda cehenneme döndüğünü söyledi.

Phan'ın arkadaşları ile bombalardan kaçarken fotoğrafını çeken Associated Press fotoğrafçısı Phan ve arkadaşlarını doktora götürdü. Fakat Phan'ın yarası çok ağır olduğu için doktorlar öleceğini düşünmüştü.

Nick Ut tarafından çekilen fotoğraf, saldırıdan sonraki gün New York Times sayısının ön sayfa fotoğrafı oldu. Daha sorna Pulitzer ödülünü aldı.

Sürekli yıllardır Phan ile haftalık görüşme yapan Uty, Phan'ı tedavisinin yapıldığı klinikte ziyaret etti.