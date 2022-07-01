Kanlı savaşın simgesiydi! ABD, derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor - Haberler

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Kanlı savaşın simgesiydi! ABD, derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Kanlı savaşın simgesiydi! ABD, derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Vietnam savaşında 1972 yılında Amerika bombalarından kaçarken 9 yaşındayken fotoğrafı çekilen ve bu fotoğrafla savaşın simgesi olan Vietnamlı "Napalm Girl" lakaplı Kim Phuc Phan, bombalardan dolayı derisinde oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da bir klinikte tedavi görmeye başladı.

Tedavisinin son evresine gelen boyun bölgesindeki yanıkların büyük kısmının iyileştiği Phan, bu hafta son operasyondan geçecek.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Fotoğrafın çekildiği anı anlatan Phan, 1972 yılında arkadaşlarıyla oynadığı sırada Vietnam askerlerinin kendilerine kaçmaları için bağırdıklarını söyledi.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Phan, havaya baktığında bir uçaktan dört bombanın köylerinin üzerine düştüğünü ve ortalığın bir anda cehenneme döndüğünü söyledi.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Phan'ın arkadaşları ile bombalardan kaçarken fotoğrafını çeken Associated Press fotoğrafçısı Phan ve arkadaşlarını doktora götürdü. Fakat Phan'ın yarası çok ağır olduğu için doktorlar öleceğini düşünmüştü.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Nick Ut tarafından çekilen fotoğraf, saldırıdan sonraki gün New York Times sayısının ön sayfa fotoğrafı oldu. Daha sorna Pulitzer ödülünü aldı.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Sürekli yıllardır Phan ile haftalık görüşme yapan Uty, Phan'ı tedavisinin yapıldığı klinikte ziyaret etti.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Vietnam Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Süleyman Güngörmez:

ölenleri geri getirebileceklermi. insan kinini muhafaza etmeli ki zalimler rahat uyumasın

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Ottoman1299:

Vaybe. Ne kadara masumsun amerika. iyilik meleği..

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
adana 01:

abd ve Avrupa ülkeleri, sizi toprak bile kabul etmez, özellikle müslümanlığa verdiğiniz zarar işkence unutulmaz, allah Müslümanlarının hakkını sizden şiddetle alsın

Cevap Yaz 7 102 Yayından Kaldır
500
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