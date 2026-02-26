Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağıyla bir süre sonra irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

OTOYOLDAN UZAK NOKTAYA YÖNLENDİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre, şehit pilotun uçağın kontrolünü kaybettiği son anlara kadar büyük bir çaba gösterdiği ortaya çıktı. Bolat'ın, uçağı mümkün olduğunca yerleşim yerlerinden ve otoyoldan uzak bir noktaya yönlendirmeye çalıştığı, bu sırada paraşütle atlama imkânı bulamadığı öğrenildi. Pilotun son saniyeye kadar uçağı kurtarmaya çalıştığı ve olası daha büyük bir faciayı önlediği değerlendirildi.

"UÇUCU VERTİGOSU" YAŞANMIŞ OLABİLİR

Kazanın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde, pilotun "uçucu vertigosu" olarak bilinen ve havada yön ve konum algısının kaybedilmesine yol açan bir durum yaşamış olabileceği üzerinde duruldu. Uzaysal dezoryantasyon olarak da bilinen bu durumun, özellikle yüksek hız ve manevra sırasında pilotun uçağın konumunu yanlış algılamasına neden olabileceği belirtildi.

KARA KUTU İNCELENECEK

Yetkililer, uçağın teknik verilerinin ve kara kutu kayıtlarının detaylı şekilde inceleneceğini, kesin sonucun yapılacak teknik analizlerin ardından netleşeceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı da kazaya ilişkin idari ve teknik soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene askeri yetkililer, ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı, dualar eşliğinde memleketine uğurlandı. Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı.