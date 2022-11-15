Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı
Dünya Haberleri
Kabe'de başını halıya koyan güvercinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çevredekiler tarafından kayda alınan güvercinin namaz kıldığı iddia edilerek görüntü birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Mekke'de Haremi Şerif'te çekildiği belirtilen güvercin videosu sosyal medyada günün konusu oldu. Namaz kılınan alanda halı üzerindeki güvercinin başını eğdiği görüntüler dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları ve bazı haber siteleri güvercinin görüntülerini "Mekke'de ibretlik görüntü "Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla paylaştı.
Güvercinin bu hareketleri aslında ölümcül sonuçlar da doğurabilen "Sallabaş" hastalığına yakalandığını gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanların görüntülerine bakıldığında güvercinin hareketlerinin benzer olduğu görülebilir. Paylaşıma gelen çoğu yorumda da hayvanın hastalığa yakalandığı belirtiliyor. Paramyxovirüs Newcastle adlı yalancı veba virüsüne çok benzeyen virüsün neden olduğu hastalık güvercinlerde İshal, zayıflama, az yeme, ürkeklik, boynunun eğilmesi, denge kaybı, devrilmek, geri geri gitmek gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanlar genelde ölür.
The Sun gazetesinin konuştuğu veterinerler söz konusu hastalığın insanlara geçmediğini ancak hasta kuşlarla temas eden kişilerin halk arasında 'kırmızı göz' olarak da bilinen konjonktivite yakalanabileceğini vurguladı.
"Mekke'de ibretlik görüntü" başlığıyla paylaşılan görüntüde bir güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi. Görüntüdeki güvercinin hareketleri "Sallabaş" hastalığına yakalandığını gösteriyor. Daha önce aynı hastalığa yakalanan hayvanların hareketleri ile güvercinin hareketleri benzer."